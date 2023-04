Nova função do WhatsApp transcreve áudios

Os áudios do WhatsApp vão ter uma transcrição (foto: Reprodução / Twitter)

Sabe aquele amigo que adora se comunicar por áudios no WhatsApp? Agora, você não precisa mais dar o play para saber o que ele está te dizendo. Alguns usuários do aplicativo de troca de mensagens relatam que estão recebendo áudios com transcrição automática embaixo desde essa quarta-feira (26/04).

A medida foi anunciada em fevereiro e será implementada aos poucos, sendo que os usuários que têm aparelhos com sistema operacional iOS devem ser os primeiros a contar com a novidade. A ferramenta foi muito solicitada pelos usuários do aplicativo, que está desenvolvendo a função desde 2021.

Segundo o WhatsApp, a ferramenta é uma forma de otimizar o tempo e garantir que a comunicação seja adaptada, caso um dos integrantes da conversa não possa ou não queira ouvir os áudios. Nas redes sociais, quem já tem acesso à funcionalidade conta que a transcrição aparece logo abaixo do áudio e que o texto muda de cor quando está sendo reproduzido, para que o usuário acompanhe os dois simultaneamente.

Leia: Brasil lidera ranking mundial em golpe de link falso no WhatsApp

A transcrição também poderá ser usada para mensagens longas e entrevistas, por exemplo. Mas a ferramenta não funciona quando não reconhece as palavras ou quando a mensagem está em língua diferente da definida pelo usuário.

E AGORA QUE O WHATSAPP MANDA EM ESCRITO O QUE FOI FALADO NO ÁUDIO PRA QUANDO VOCÊ NÃO PODER OUVIR VC SÓ LE pic.twitter.com/Lq71VkrEZl %u2014 vini vecchi %u272F (@vini_vecchi) April 26, 2023

Mais segurança

Para facilitar que o usuário controle seus dados no aplicativo, o WhatsApp começou a testar o “Check-up de privacidade”. Trata-se de um banner no topo da página de configurações, para ajudar o usuário a revisar suas preferências no app.

As configurações disponíveis não são novas, mas reúnem em um só local as funções de quem pode te ligar, quem pode ver suas informações pessoais, adicionar mais privacidade às conversas e mais proteção à conta.

Ainda não se sabe se a função será oferecida a todos os usuários - por enquanto somente os que usam a versão beta têm acesso ao novo banner.

WhatsApp em até quatro celulares

Se você precisa usar o WhatsApp em mais de um celular, essa funcionalidade já está disponível. Desde terça-feira (25/4), o aplicativo começou a liberar a atualização que permite que uma mesma conta vincule até quatro dispositivos adicionais, podendo ser telefone, WhatsApp Web ou aplicativo em computadores Windows ou Mac.

Antes, só era possível vincular uma conta do WhatsApp a dispositivos que não eram telefones, como computador, tablet ou WhatsApp Web. A atualização também recupera as conversas mais recentes e permite responder e enviar mensagens em qualquer dispositivo vinculado, mesmo que o principal esteja desconectado. A novidade deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas.