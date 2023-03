WhatsApp Web fica fora do ar e internet brinca: 'Foi com Deus'

wpp web sem funcionar 2min e eu fico doida ja %u2014 . (@najasgd) March 22, 2023





O site ficou fora do ar por cerca de 40 minutos (foto: Reprodução WhatsApp Web)

Leia mais: WhatsApp: envio de fotos em qualidade original é planejado, diz site Internautas foram às redes sociais reclamar da situação e também fazer memes. “Não estou conseguindo logar meu WhatsApp no WhatsApp Web e estou tendo que responder as pessoas pelo celular, tal como os incas faziam”, brincou um perfil.





"WhatsApp Web está tão bugado. O que está acontecendo?"

O site WhatsApp Web ficou fora do ar na noite desta quarta-feira (22/3). Usuários também relatam outras falhas no sistema, como mensagens não enviadas e desconexão de contas que estavam com acesso permitido no computador.