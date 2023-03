BeReal: entenda como funciona o aplicativo de 'foto de agora'

Aplicativo está disponível em iOS e Android (foto: Reprodução BeReal)



A plataforma foi criada pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, conquistou usuários em 2022 e continua como uma sensação entre o público jovem. O aplicativo é gratuito e está disponível para download em iOS e Android.

Como funciona?

A proposta é tirar uma selfie e outro registro com a câmara de trás. O app faz, automaticamente, uma montagem que une as duas duas fotos. Assim, mostra o que você está fazendo no momento.







Momento de tirar foto no BeReal (foto: Reprodução BeReal)

Uma vez por dia, o ‘BeReal’ toca com um alerta em um horário aleatório para você tirar a foto. O usuário tem até dois minutos para fazer o registro após abrir o aplicativo. Se o app não for aberto, a foto não é tirada automaticamente.

Notificação de alerta para foto (foto: Reprodução BeReal)

As postagens de seus amigos ficam em um feed principal. A primeira foto que aparece é a sua e, em seguida, de outros colegas. Somente as pessoas que o usuário adiciona tem acesso as postagens.



Tem a opção de feed "Discovery" (Descoberta, em português), em que as pessoas postam fotos para qualquer usuário do aplicativo ver.

Página inicial do BeReal (foto: Reprodução BeReal)

E se eu não postar um BeReal?

A única punição para quem não posta foto no dia é não conseguir ver o registro dos colegas. Caso um usuário exclua um BeReal mais de duas vezes, o perfll fica impossibilitado de fazer registro no dia e, consequentemente, ver as postagens dos colegas.

Tem como apagar um BeReal?

Sim. Para apagar uma postagem, você abre a foto e clica nas três bolinhas que estão na parte superior. É só clicar na opção “Excluir meu BeReal”, explicar o motivo e clicar em “Tenho certeza”.

Posso compartilhar um BeReal em outra plataforma?

Sim. Para compartilhar, você abre a foto e clica nas três bolinhas que estão na parte superior. Clique em “Compartilhar” e passe para o aplicativo que você deseja.

Como adiciono pessoas?

Existem duas formas de adicionar outro usuário no aplicativo, a primeira é buscando o usuário da pessoa que você deseja adicionar na barra de pesquisa. A outra é adicionando as pessoas que o aplicativo te sugere.





Também é possível compartilhar o link do seu perfil para que amigos.

Página principal para adicionar amigos, ver sua lista de amigos e solicitações de amizade. (foto: Reprodução BeReal)



RealMoji

Outra função do aplicativo é a de tirar fotos imitando emojis tradicionais como os de ‘carinha apaixonada’ e risada para reagir às fotos dos seus amigos.

Conexão com o Spotify

O BeReal também te dá a possibilidade de conectar sua conta no aplicativo ao Spotify. Dessa forma, caso você esteja ouvindo alguma música no Spotify enquanto posta seu real, são amigos poderão ver.

Reações e música no aplicativo BeReal (foto: Reprodução BeReal)



Como criar um BeReal?

Para criar uma conta no BeReal é necessário baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular. Após a instalação, o processo de criação da conta é bem simples: faça um cadastro com o número de celular e crie um nome de usuário.

Processo de criação de um usuário no BeReal (foto: Reprodução BeReal)



Qual é a graça do BeReal?

O BeReal é uma forma diferente de se conectar com seus amigos. Em outras plataformas digitais, há filtros e a possibilidade de modificar o cenário. A proposta do BeReal é ser o mais verdadeiro possível. Assim, você vê, na hora, o que os amigos estão fazendo.







Esqueça os filtros e poses super elaboradoras. O aplicativo de fotos BeReal ('Seja real', em tradução ao português) promete mostrar a realidade do dia a dia das pessoas.