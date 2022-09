BeReal: conheça a rede social que mostra o lado 'honestão' das pessoas

No BeReal, só é possível fazer uma postagem por dia (foto: Reprodução / BeReal)

Imagine uma rede social em que não existem filtros e retoques e em que você só pode postar uma vez por dia e tem apenas dois minutos para tirar sua foto. Este é o BeReal, aplicativo que surgiu na França, em 2020. A rede social “honestona” tem chamado a atenção de usuários no mundo inteiro e ganhou o topo de aplicativo mais baixado nos Estados Unidos.

Em março, o BeReal alcançou a marca de 10 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo. No mesmo mês do ano passado, eram pouco mais de 100 mil, segundo o aplicativo. Nos últimos 28 dias, considerando apenas os usuários do sistema Android, foram feitos aproximadamente 413,1 mil downloads do BeReal na Play Store no Brasil. No segundo trimestre deste ano, o país já havia se tornado o terceiro com maior crescimento no número de downloads, com aumento de 2.803,3% frente ao trimestre anterior.

Para se cadastrar é bem simples: você coloca seu nome, data de nascimento e número de telefone. O aplicativo vai enviar um código de confirmação para o seu aparelho e, após colocar esse número, você escolhe seu nome de usuário. E então já está liberado para usar a rede social.

O funcionamento do aplicativo também não tem segredo. Uma vez por dia, todos os usuários recebem uma notificação do BeReal, em um horário aleatório. Quando você clica na mensagem, sua câmera abre e você tem dois minutos para fazer um registro do que está acontecendo. O registro é feito pelas câmeras frontal e traseira do celular. Só depois que você envia sua postagem é que pode visualizar as fotos de seus amigos.

A rede também conta com o recurso ‘RealMoji’, em que você pode reagir às postagens de outros usuários tirando uma foto imitando os emojis.

Recurso RealMoji permite que usuário emule emoji para reagir às postagens (foto: Reprodução / BeReal)

Sucesso do BeReal incomoda concorrentes

Com o sucesso do BeReal, o TikTok resolveu lançar um novo aplicativo, chamado TikTok Now. O aplicativo foi lançado na última quinta-feira (15/9) nos Estados Unidos e já desembarcou no Brasil. Nele, o usuário é convidado a compartilhar momentos únicos da rotina, sem filtro ou edição.

A rede social envia uma notificação uma vez por dia, na hora de postar. Quando o usuário clica na mensagem, ele tem três minutos para fazer uma foto ou um vídeo de 10 segundos usando as câmeras frontal e traseira. Assim como o BeReal, o TikTok Now só permite que o usuário veja as postagens dos amigos se compartilhar uma imagem ou vídeo naquele dia.

Enquanto isso, o Instagram testa uma nova funcionalidade parecida com o BeReal e o TikTok Now. Chamado de ‘Candid Challenges’, em português, desafio sincero, a novidade também oferece dois minutos para os usuários publicarem uma foto com câmera frontal e traseira sem qualquer tipo de filtro.

Atualmente, o Instagram já conta com o recurso ‘dual’, em que é possível gravar conteúdos com as duas câmeras ao mesmo tempo. A funcionalidade foi lançada após o crescimento do BeReal.

No anúncio do ‘dual’, Adam Mosseri, chefe do Instagram, também mencionou outros recursos que estão chegando para a plataforma, como mesclagem de vídeos, templates e melhorias na função remixagem.