Novo aplicativo do jornal Estado de Minas já está disponível para leitores

Atualização pode ser encontrada em Android e iOS (foto: EM/D.A Press) Estado de Minas já está disponível para download nas lojas virtuais de todos os smartphones. A atualização, lançada nesta quinta-feira (15/9), conta com uma interface inovadora e mais fácil para navegação. Um novo aplicativo que potencializa a experiência do usuário, com maior agilidade e a credibilidade do noticiário dojá está disponível para download nas lojas virtuais de todos os smartphones. A atualização, lançada nesta quinta-feira (15/9), conta com uma interface inovadora e mais fácil para navegação.

O novo app do EM é mais um investimento do grupo Diários Associados no mercado digital, que já alcança mais de 20 milhões de internautas todos os meses, entre usuários que acessam o site e as redes sociais.



Segundo o diretor de operações dos Diários Associados, Alexandre Magno, a principal diferença nesta atualização é a chamada “UX” (sigla em inglês para “user experience”), que garante as melhores ferramentas e amplia o leque de possibilidades para usuários.



“O aplicativo ficou bem mais rápido. Investimos muito no desenho da interface para facilitar o uso e nos preocupamos bastante com essas questões de usabilidade, a chamada 'UX'. O app ficou bem mais fácil de usar, com notícias ainda mais bem diagramadas”, explica Alexandre Magno. “Foi desenvolvido para quem deseja mais agilidade e praticidade na hora de acompanhar seus conteúdos preferidos. Com ele, o leitor pode saber desde notícias sobre o trânsito até as atualizações do seu time do coração”, completa.

Como baixar o aplicativo do Estado de Minas?