Twitter web fica fora do ar e aplicativo apresenta instabilidade

O site do Twitter ficou fora do ar. (foto: Reprodução) O site do Twitter ficou fora do ar nesta segunda-feira (6/3). Com origem desconhecida, o domínio www.twitter.com está apresentando instabilidade. A versão mobile também enfrenta dificuldades.





Após uma nova onda de demissões na empresa do bilionário Elon Musk, que dispensou o serviço de pelo menos 200 pessoas no último sábado (25/2), os usuários do sistema relatam dificuldades para usar a rede social e queixam-se da frequência com que as inconstâncias têm acontecido.