Vivo: usuários relatam instabilidade nos serviços de telefone e internet

Usuários da Vivo de todo o Brasil relatam instabilidade nos reviços (foto: Agência Brasil)

“Apagão na Vivo?”, perguntou um usuário denominado Clécius Lira no Twitter. Assim como ele, diversos internautas estão relatando problemas com a operadora nesta quarta-feira (1/12). A maioria diz que está sem sinal de celular. As reclamações foram feitas pelas redes sociais.

O “apagão” na operadora atingiu todo o país: há reclamações nos estados do Paraná, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pará. Para alguns usuários, o sinal até aparece, mas não é possível completar ligações, enviar mensagens ou acessar a internet.

Alguns internautas dizem que o serviço de internet Vivo Fibra continua funcionando, mas com problemas na transmissão de TV. Outros não conseguem a conexão.



Além da falta de serviço, os clientes da Vivo também reclamam do atendimento da operadora. “Estou há mais de 30 minutos no telefone e não consigo resolver”, disse uma internauta. Outro relatou que não consegue nem entrar em contato com a empresa.



Veja algumas reações:

O Estado de Minas entrou em contato com a Vivo, que disse estar apurando o caso.