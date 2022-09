Grupo Fleury abre inscrições para 8ª edição do Prêmio de Inovação

Os interessados podem se inscrever em duas categorias: detecção de padrões, na qual serão avaliadas soluções voltadas para a triagem de pacientes e apoio ao diagnóstico médico, e jornada digital do paciente, tendo como foco projetos de acompanhamento e engajamento para o uso intensivo de dados (foto: Grupo Fleury/Divulgação)

A 8ª edição do Prêmio de Inovação do Grupo Fleury (PIF) está com as inscrições abertas até 25 de setembro de 2022 para pesquisadores e empreendedores do setor de saúde, com o objetivo de reconhecer iniciativas inovadoras que fomentam o conhecimento científico e geram impactos positivos de longo prazo para a sociedade. Nesta edição, o PIF irá premiar indivíduos, grupos, profissionais e empresas que criaram e conduziram projetos voltados para o uso da tecnologia de dados em saúde.





Os interessados podem se inscrever em duas categorias: detecção de padrões, na qual serão avaliadas soluções voltadas para a triagem de pacientes e apoio ao diagnóstico médico, e jornada digital do paciente, tendo como foco projetos de acompanhamento e engajamento para o uso intensivo de dados. Serão premiadas três iniciativas em cada uma das modalidades.





Serão aceitos os trabalhos desenvolvidos no Brasil ou em colaboração com instituição nacional e que não tenham qualquer tipo de participação ou aporte do Grupo Fleury. A lista de finalistas será divulgada em 24 de outubro e os vencedores serão anunciados na data da cerimônia de premiação, em 9 de novembro, por meio da plataforma virtual de eventos do inovabra habitat, cujo link será disponibilizado na página oficial da premiação e das redes sociais do Fleury LAB.





Prêmios





O valor total da premiação, de R$ 39.000,00, será distribuído entre os três primeiros colocados em cada uma das duas categorias (detecção de padrões e jornada digital do paciente).





Os interessados podem se inscrever até 25 de setembro de 2022 e consultar o edital completo na plataforma Fleury Lab, por meio do endereço eletrônico: https://fleurylab.com.br/pif-2022/.





Sobre o Prêmio de Inovação do Grupo Fleury





O Prêmio de Inovação do Grupo Fleury nasceu em 2015 com o objetivo de reconhecer e divulgar projetos inovadores da pesquisa nacional, com foco na área da saúde. O PIF integra a plataforma Fleury Lab, lançada em 2019 para acelerar a transformação digital e inovação em curso no Grupo, que inclui um portal com conteúdo voltado para entusiastas de inovação e uma sala no inovabra habitat para o relacionamento com startups do local.