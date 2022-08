Google anuncia recursos para combater a desinformação

Objetivo é levar ao usuário informação de alta qualidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Consumo de informações falsas preocupa

Programa de Enfrentamento à Desinformação

A pouco menos de dois meses das eleições, o Google anunciou nesta quinta-feira (11/8) um pacote de recursos para sua ferramenta de busca que facilita o acesso a informações de fontes confiáveis.As ferramentas têm previsão para chegar ao Brasil ainda este ano, e vão permitir que o usuário encontre rapidamente o perfil da publicação que aparecer nos resultados de pesquisa, além de emitir um aviso quando o conteúdo sobre um tema estiver mudando rapidamente.No momento da consulta, o Google também mostrará um alerta quando houver interesse repentino por notícias de última hora ou assuntos que ainda não possuem resultados de fontes confiáveis disponíveis.Os recursos foram criados por meio de sistemas de refinamento de classificação da Busca, como o MUM (Modelo Unificado Multitarefa), que ajudam a aumentar o destaque de informações relevantes vindas de fontes confiáveis. O objetivo é dar contexto para as pessoas decidirem qual resultado é mais útil e confiável para a pesquisa.Um levantamento do Poynter Institute e YouGov, com apoio do google e realizado em sete países, constatou que entre os brasileiros, 44% afirmam acessar informações falsas ou alteradas todos os dias. Além disso, 65% se preocupam com que eles ou seus familiares acreditem nessas informações.A pesquisa ainda mostra que 66% dos brasileiros, afirmam checar a fonte, e 59% verificam a data da publicação. Entre os países envolvidos na pesquisa, o Brasil é onde mais entrevistados afirmaram usar ferramentas de busca para verificar informações suspeitas, com 55%, seguindo de Nigéria (51%), Estados Unidos (42%), Reino Unido (40%), Índia (38%), Alemanha (36%) e Japão (13%). Mais de 8.500 pessoas foram consultadas.De acordo com o vice-presidente global da Busca do Google, Pandu Nayak, o objetivo é levar ao usuário informação de alta qualidade, além de ajudá-lo a entender e avaliá-las. “As pessoas recorrem ao Google todos os dias para obter informações nos momentos mais importantes. Às vezes, para procurar a melhor receita para o jantar; outras, para verificar os fatos sobre uma afirmação que ouviram de um amigo”.