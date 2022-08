Google Tradutor: 3 truques para tirar máximo proveito da ferramenta

(foto: Getty Images)

Uma das vantagens do tradutor do Google é que ele é muito rápido e, com o passar dos anos, melhorou.

Os avanços no aprendizado de máquina (machine learning, em inglês) impulsionaram melhorias na qualidade da tradução para mais de 100 idiomas.

Algumas línguas, como espanhol e alemão, para as quais há grandes quantidades de dados de treinamento, avançaram bastante.

Enquanto outras como o iorubá ou o malaiala, para as quais não há tantas fontes de aprendizagem, os resultados "deixam muito a desejar", %u200B%u200Bcomo explicam os engenheiros de software Isaac Caswell e Bowen Liang, no blog do buscador.

E muitos dos novos recursos oferecem todo o seu potencial se, em vez de usarmos a ferramenta na web, baixarmos o aplicativo.

Porque além de traduzir o texto, o software incorpora a tradução de imagem e de voz.

A ferramenta de tradução do Google está disponível para o sistema operacional iOS e Android.

A seguir, compartilhamos 3 truques que talvez você não conheça para tirar o máximo proveito da ferramenta:

1. Uso sem conexão com a internet

Você não sabe a língua do país, mas quer viajar. Com o aplicativo no seu celular, você tampouco vai precisar usar seu plano de dados ao chegar ao seu destino.

O Google permite que você baixe idiomas para usá-los em qualquer lugar, mesmo que não tenha conexão com a internet.

Para economizar tempo no download ou evitar cobranças de dados adicionais, baixe os idiomas necessários quando estiver conectado ao Wi-Fi.

2. Tradução simultânea com voz

Ative o microfone e deixe o Google fazer o trabalho por você.

Imagine que você está falando com alguém na Itália, a pessoa te diz algo em italiano e, graças ao tradutor, você escuta em português.

Além disso, você pode responder em português, e a pessoa vai ouvir no idioma dela. Neste caso, em italiano.

3. Traduzir imagens na rua

Se você não sabe o que quer dizer uma placa na rua, mire o texto com a câmera do celular e deixe o Google fazer sua mágica.

O significado aparecerá na tela do telefone.

Nem sequer é necessário informar ao Google que idioma está à sua frente.

O aplicativo vai reconhecer e traduzir para você.

E se a tradução não aparecer nítida, salve a foto e selecione-a na sua galeria ou rolo da câmera, pois a ferramenta também oferece a possibilidade de importar uma imagem da galeria para traduzi-la em poucos segundos.

