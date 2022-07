Gmail vs Hotmail: treta entre e-mails causa comoção nas redes

Abraçando a tradição ou perdido no passado: internet debate o uso do '@hotmail' (foto: Reprodução )

O tópico desta quinta-feira (28/7) no Twitter foi o uso do ‘hotmail’ como endereço de e-mail. Para alguns, é inaceitável que os usuários continuem com esse endereço, já que a plataforma mudou o domínio para Outlook há 10 anos. Já os defensores assumem ser “raízes” na Internet e criticam os “Nutellas” do Gmail, que surgiram depois na vida on-line e querem ditar as regras.





Quase como o conflito Toddy vs Nescau, a internet levantou uma nova pauta de discussão: qual plataforma de e-mail é a melhor? O debate envolveu milhares de usuários do Twitter, onde a pauta ficou entre os assuntos mais comentados. Afinal, para estar no meio on-line é imprescindível ter um correio eletrónico.





Seguindo a lógica idealizada pela sociedade, o Yahoo, que foi fundado em janeiro de 1994, por ser a plataforma mais velha deveria ser a mais respeitada.

Entretanto, na discussão ele foi deixado de lado, mas não como ato de respeito. A página é apenas considerada elitizada e velha demais para o assunto.









Leia mais:Influencer pede ao Instagram: pare de tentar ser o Tik Tok O foco estava na rivalidade entre hotmail (1996) e gmail (2004). No debate, além de pontuar as vantagens dos respectivos sites, com um tom irônico, os defensores do website vinculado ao google usam memes para criticar os endereços escolhidos pelo hotmail.





A treta entre GMAIL e HOTMAIL é igual a treta entre TODDY e NESCAU... pic.twitter.com/nK98MPhvZD %u2014 ZuRock Zu - Serial Killers (Canal no Youtube)%uD83D%uDEA9%uD83E%uDD18 (@ZurockV) July 28, 2022

Você ainda tem Hotmail? Te imagino assim%u2026 %uD83D%uDC7E pic.twitter.com/jKb0noPmzO %u2014 Facilite Link (@FaciliteLink) July 28, 2022



As considerações incomodaram as pessoas que ainda usam a página, que logo saíram em defesa de suas contas tradicionais.

O twitter vai problematizar quem usa hotmail agora... https://t.co/dbr7TcBP2v pic.twitter.com/ba9onBZpA5 %u2014 liz (@itloveddl) July 28, 2022







Relembre: Microsoft inicia transferência de contas do Hotmail para o Outlook Este ano completou uma década que o serviço de webmail outlook ocupou os domínios do hotmail. E, para quem é das antigas na internet e já usou a plataforma, parece que a transição ocorreu ontem.

Mesmo com a transformação, muitos usuários ainda utilizam a rede social com o antigo nome.

faz literalmente 10 anos que o hotmail passou a se chamar outlook e eu ainda pesquiso hotmail,com %u2014 camis %uD83D%uDC19 (@hshnka) July 28, 2022



Nem Hotmail nem Gmail, perfis antigos no meio virtual aproveitam a cômica intriga para contar que suas experiências antecedem a popularização de ambas as plataformas. Uma das páginas pediu respeito afirmando que é da época em que para se conectar à internet se usava linha discada.

Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo...

ME RESPEITA, eu sou dessa época: pic.twitter.com/myzqBVnk2b %u2014 Régis Soares (@regispsoares) July 28, 2022