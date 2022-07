Influencer pede ao Instagram: pare de tentar ser o Tik Tok

As irmãs Kardashian-Jenner compartilharam o slogan em seus perfis com um pedido de 'por-favor' (foto: Reprodução Instagram)

Influenciadores se uniram, nesta terça-feira (16/7), em uma campanha contra as mudanças no sistema da rede social Instagram. “Pare de tentar ser o TikTok” é o slogan do protesto que é compartilhado nos stories da plataforma.

A manifestação começou com a influenciadora e fotógrafa Tati Bruening, que criou uma petição para o “Instagram voltar a ser o Instagram” e conta com mais de 160 mil assinaturas. “Não precisa complicar, a gente só quer ver publicações dos nossos amigos. A beleza do Instagram é INSTAntânea”, escreveu Tati.





A influenciadora continuou a reclamação citando que as atualizações da plataforma são inúteis para criadores de conteúdos. “Nós temos TikTok por uma razão. E, falando a real, os reles publicados só são reciclados do Tiktok e o conteúdo não é nada que o mundo não tenha visto. O que é inovador e único sobre um velho e obsoleto conteúdo? Nada!”

Tati também criticou a mudança no algoritmo, que prejudicou o trabalho de muitos influenciadores. “Parece errado mudar o algoritmo de criadores que fizeram a vida e contribuíram para a sociedade com seus trabalhos no Instagram e força-los a mudar todo o conteúdo e estilo de vida para servir um novo algoritmo”.





O intuito da petição é levar a vontade dos consumidores aos administradores do Instagram. “Escute a comunidade. Leve nossos pensamentos e pedidos em consideração”, pontuou.





Apoio das Kardashians

As influenciadoras digitais e empresárias Kylie Jenner e Kim Kardashian publicaram o slogan da campanha “Make Instagram Instagram Again” no stories de seus perfis. As irmãs são grandes personalidades públicas e juntas somam 687 milh%u1EBDs de seguidores nas redes sociais, sendo 361 milhões de Jenner e 326 de Kardashian.





Não há registro do impacto da postagem das empresárias nos empreendimentos da plataforma. Mas, em 2018, uma reclamação de Kylie sobre o Snapchat provocou, em um dia, uma perda de US$ 1,3 bilhão em valor de mercado da empresa.