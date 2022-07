Instagram apresenta instabilidade pela segunda vez em menos de um mês

Esta é a segunda vez que o Instagram fica entre os assuntos mais comentados em outras redes sociais, em menos de um mês, por instabilidade no sistema operacional. (foto: Pixabay)

No site Downdetector, que recebe reclamações sobre sites, perfis relataram problemas na plataforma desde a última terça-feira (5/7), mas os “erros” se intensificaram nesta manhã. "Instagram tá horrível, nem pra receber a mensagem não dar certo!", comentou um perfil.





Esta é a segunda vez que o Instagram fica entre os assuntos mais comentados em outras redes sociais, em menos de um mês, por instabilidade no sistema operacional. No dia 29 de junho, o aplicativo apresentou falhas no funcionamento por cerca de 24 horas.



Veja reclamações:

Na esperança de acordar, e o insta já estar normal. Mas parece que a esperança falhou %uD83E%uDD21 %u2014 tota %u2730 (@_carlotamoraa) July 6, 2022 O Insta ta mais bugado que minha vida %u2014 Farishow (@gustavo_zfarina) July 6, 2022 Cada dia um bug diferente no insta, n aguento mais %u2014 Mz (@gu_manzano) July 6, 2022 quase há 24h com o direct do insta bugado... que atraso de vida %u2014 Raposo %uD83E%uDE78 (@joaorapzz) July 6, 2022 Usuários de iPhone de todo o país: "o Insta de vcs também tá bugado? %uD83E%uDD72"



*Usuários de Android lendo isso com naturalidade pq tem o insta bugado desde sempre %uD83E%uDEE1* %u2014 o vulgo Jotap %u26A1 (@jotapef_) July 6, 2022



O Instagram apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira (6/7). Segundo os usuários, as principais funções da rede sociais, como direct e o feed, não estão funcionando.