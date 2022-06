A tecnologia do Yoti estima a idade com base nas características faciais e compartilha com a plataforma (foto: Freepik/Reprodução)

A rede social Instagram vai testar softwares de Inteligência Artificial (IA) para checar se usuários têm mais de 18 anos para se inscrever na plataforma. A ideia veio a partir da necessidade de garantir a segurança dos usuários, principalmente crianças e jovens, que são vítimas em potencial de golpes, e podem ainda ser expostos a conteúdos nocivos.

Atualmente, o aplicativo pode ser usado por maiores de 13 anos. Uma das medidas que vêm sendo adotadas pelo Instagram é executar selfies dos usuários por meio de inteligência artificial que pode determinar se eles são adultos ou não.

Para tentar auxiliar os pais para garantir a segurança de seus filhos nas redes sociais, o app passou a exigir verificação de idade e também adicionou uma nova ferramenta, a “controle dos pais”.

Com o aplicativo forçando mais verificações de idade, novas formas de burlar as regras também surgem. Caso o usuário tente mudar o perfil para “adulto”, o Instagram poderá solicitar selfies com um cartão de identificação pessoal, pelo software Yoti.

A tecnologia do Yoti estima a idade com base nas características faciais e compartilha com a plataforma. Para treinar o software, foi usado inteligência artificial através de imagens anônimas de pessoas de todo o mundo.

Caso não seja possível usar a verificação por fotos, o software ainda dará a opção de pedir a três usuários adultos que testemunhem por eles. Esses usuários receberão um pedido para confirmar a idade da pessoa e devem responder no prazo de três dias.



