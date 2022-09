Pane mundial no app Waze: 'Caiu e o mundo vai acabar'

Para alguns o aplicativo simplesmente não abre. (foto: Freepik/Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (6/9) o aplicativo de localização e tráfego Waze saiu do ar no planeta. Em alguns aparelhos, o app mostra incoerência no caminho, já em outros, o aplicativo não abre.





Devido à pane no sistema, usuários relatam instatisfação nas redes sociais. Um deles desabafou: "Waze caiu e o mundo vai acabar".

Em nota, a empresa informou que a instabilidade já foi resolvida e o aplicativo está operando normalmente. "A situação afetou alguns mercados, incluindo o Brasil, na manhã de hoje, dia 6".

Confira algumas reações:

Indo pro trabalho sem Waze pic.twitter.com/8gFWUlAoV7 %u2014 Feliperas (@feliperas) September 6, 2022

Nem o Waze aguentou o trânsito de bh e caiu %u2014 Thy%uD83C%uDD70%uFE0Fguinho (@ofamosooth7) September 6, 2022

O Dia em que Waze Parou e você está em outra cidade, precisando se deslocar. Usando o Google Maps, como os antigos sumérios #waze #wazeparou %u2014 Marcelo Sabbatini (@marsabbatini) September 6, 2022

O Dia em que Waze Parou e você está em outra cidade, precisando se deslocar. Usando o Google Maps, como os antigos sumérios #waze #wazeparou %u2014 Marcelo Sabbatini (@marsabbatini) September 6, 2022

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen