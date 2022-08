Google lança novo design do Gmail, e internet reage

Mudanças no layout do gmail incluem novas funcionalidades e fizeram usuários da plataforma reagir nas redes sociais. (foto: Divulgação/Google) Testado pelo Google desde o início deste ano, o novo design do Gmail já está valendo. Entre as principais mudanças, disponíveis desde o fim de julho está a maior integração entre os aplicativos. Chat, Spaces e Meet agora podem ser acessados pela plataforma. Também foi adicionada uma nova filtragem de busca nos emails. Um tom azul predomina por toda a interface.





As mudanças não são automáticas. Para ter acesso as novas funcionalidades, é preciso que se utilize o botão de configurações rápidas no canto superior direito da tela e escolha quais aplicativos deseja adicionar. Após isso, os aplicativos aparecerão no menu à esquerda junto com Mail.

As novidades repercutiram nas redes nesta terça. A maioria dos usuários ainda está se adaptando às mudanças e estranhando o novo visual do serviço, que é o mais usado de email da internet.









Toda vez que um produto gigante tipo o Gmail tem uma mudança "radical" de interface, fico pensando nas milhares de horas gastas por centenas de pessoas em reuniões intermináveis, até um comitê de VPs dar o OK final para lançar.



Fico até triste de comentar que ficou meio pior. %u2014 Juan Lopes (@juanplopes) August 16, 2022

O redesign do Gmail ficou sim legal, mas ainda tá me causando estranheza. %u2014 Felipe Della Corte - "Bizu" #Espiral (@CtrlAltDella) August 16, 2022

Muito boa a nova interface do Gmail. Além da tela ficar descentralizada, ainda tem um clique a mais pra tudo. pic.twitter.com/D6oJYOLlob %u2014 Bruno Natal (RESUMIDO) (@URBe) August 16, 2022



Mudanças no Gmail podem ser revertidas por usuário





Alguns usuários tiveram a oportunidade de utilizar a versão teste e, segundo a empresa, o feedback dado foi importante para melhoria do aplicativo antes do lançamento oficial. Mas caso o usuário não se adapte ao novo design, o Gmail permitirá que a configuração original da plataforma seja utilizada.





Para isso, é necessário clicar no botão de configurações rápidas e selecionar a opção "voltar para o formato original".





Outra novidade são os "chips de pesquisa", que são basicamente filtros para que se pesquise com mais facilidade emails antigos. Os novos filtros são mais amplos e prometem ser mais precisos que os antigos.

* Estagiário sob a supervisão do editor João Renato Faria