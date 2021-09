Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa rede sociais, diz pesquisa

Brasileiro fica diariamente mais de 10 horas conectado, seja no trabalho ou no lazer (foto: Chris Delmas/AFP) Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, que reuniu dados da Hootsuite e WeAreSocial, mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que usa redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam, em média 3h42 por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45).









O levantamento também aponta que a faixa etária que mais acessa as redes no Brasil é entre 16 e 24 anos. Mais de 92% dos usuários deste público utilizam redes sociais pelo menos uma vez ao mês.





O Brasil conta com mais de 150 milhões de usuários, 70,3% de sua população. O Sudeste aparece como a região com a maior taxa, cerca de 78% dos usuários utilizam redes sociais.





Em relação ao tempo gasto na internet com trabalho e lazer, o Brasil toma o segundo lugar da Colômbia, com média de 10h08 conectado. Mais uma vez, Filipinas aparece em primeiro lugar, com 10h56 ligado na grande rede.





Do total, 4 horas e 51 minutos o acesso é via computador, e 5 horas e 17 minutos via smartphone. A tendência mostra um forte crescimento do uso de internet via smartphones. Nos 5 últimos, 37,7% das pessoas utilizavam a internet pelo smartphone, e atualmente mais da metade (52,8%) utilizam este meio.





No Brasil, o estudo aponta que a rede mais acessada pelos usuários é o YouTube, com 96,4%. Em seguida, vem Whatasapp (91,7%), Facebook (89,8%) e Instagram (86,3%). Os recém-criados Tik Tok e Telegram aparecem mais abaixo, com 47,9% e 29,4%, respectivamente.





A grande maioria dos usuários utilizam as redes sociais para se manter atualizado com as notícias e novos acontecimentos (36,5%), encontrar conteúdo engraçado ou de entretenimento (35,0%) e preencher o tempo livre (34,4%).