Apple lança iPhone 13 e novas versões de produtos; veja detalhes e preços

Apple lança novos produtos nesta terça-feira (14/9) (foto: Apple/Divulgação) Para os apaixonados por tecnologia, a tarde desta terça-feira (14/9) foi movimentada. Em evento especial, nos Estados Unidos, a Apple anunciou os novos lançamentos da marca. O acontecimento foi transmitido ao vivo em seu canal oficial no Youtube, para milhares de espectadores no mundo todo.









As novas versões do Apple Watch, iPad e iPad Mini também foram divulgadas. Veja abaixo a tabela com os preços no Brasil.





iPhone 13 e iPhone mini





Como outros produtos da marca, o iPhone 13 possui câmera dupla, com uma lente principal e outra ultra wide. Além disso, a transição do foco da imagem é ainda mais sensível e evidente.





A nova versão do foco se assemelha, segundo a empresa, às técnicas de produções de filme em Hollywood. O objetivo é que o efeito possa ser usado por qualquer pessoa, sem tanta dificuldade.





O sucessor do iPhone 12 traz, ainda, um novo processador, chamado de A15 Bionic, que possui seis núcleos. Destes, dois são dedicados a alto desempenho e quatro focados em eficiência energética.





O iPhone 13 promete maior durabilidade da bateria e novas configurações de foco (foto: Apple/Divulgação) O motor neural foi melhorado para integrar recursos de inteligência artificial. Segundo a Apple, a tecnologia foi pensada para melhorar o desempenho de aplicativos capazes de realizar cálculos em tempo real.





Este processador auxilia na otimização da bateria, que está fisicamente maior nos novos aparelhos. Com relação ao iPhone 12, os dados divulgados no evento prometem uma duração de 2,5 horas a mais da bateria no iPhone 13.





Quanto ao iPhone 13 mini, as alterações são as mesmas do comum. No entanto, a bateria deve durar 1,5 horas a mais do que a última versão.



Confira os preços no Brasil







iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro é opção para profissionais que buscam mais eficiência no trabalho (foto: Apple/Divulgação) Os produtos Pro são indicados para profissionais. Nesta versão, o novo iPhone conta com uma tela de 120 Hz e tecnologia adaptativa. O modelo se tornou comum em smartphones Android, especialmente naqueles voltados para os apaixonados por games.





Neste caso, a Apple chama a tecnologia de ProMotion e já estava presente em alguns iPads. Na prática, ela promete maior fluidez nos elementos gráficos do sistema iOS.





iPad 2021

Dentre os produtos lançados no evento, o iPad 2021 tem o menor preço. Anunciado com valor de venda em US$ 329, ele chega às lojas com um processador poderoso.





Segundo a empresa, a nova versão terá 20% mais desempenho em todos os aspectos, em comparação aos últimos modelos. Computação geral, computação gráfica e motor neural prometem maior eficiência.





Além disso, o modelo conta com uma câmera ultra wide com ângulo de visão de 122º. Semelhante aos computadores macs, ele terá uma Central Stage, recurso que ajusta o enquadramento em aplicativos de vídeo.





De acordo com a Apple, 1 milhão de apps foram criados especificamente para a maior tela do tablet.





iPad Mini 2021

O novo iPad Mini, versão 2021, vem de ‘cara’ nova. O sistema de leitura das impressões digitais sai da parte de baixo da tela e vai para a lateral do aparelho, como ocorre com os antigos iPads. A partir de agora, terá também suporte para internet 5G.





A empresa promete, ainda, avanços de 40% em poder computacional e de 80% em desempenho gráfico no aparelho. O motor neural, ou inteligência artificial, passa a ter o dobro de capacidade.





O novo produto terá, também, um porta USB-C no lugar do lightning. O objetivo é facilitar a compatibilidade com produtos já existentes no mercado.





A fase de encomendas começa nesta terça-feira. As entregas estão previstas para a semana que vem nos Estados Unidos. Até o momento, não há detalhes sobre o lançamento do novo iPad Mini no Brasil.





Apple Watch 7

O nova versão do Apple Watch virá com bordas menores. Segundo a marca, a superfície está 20% maior do que o último lançamento e promete um teclado QWERTY completo.





Além disso, a tela terá a opção de configuração com 70% de brilho a mais em comparação com o Apple Watch 6.





Eficiência ao carregar a bateria também é uma nova qualidade. Em 45 minutos, a carga poderá chegar a 80% de sua capacidade. Quanto ao fator de quebra, o relógio vem com mais resistência na tela.





São previstos acabamentos em alumínio, aço inox e titânio. E o consumidor terá inúmeras opções de cor, além das edições especiais em parceria com a Nike.





O Apple Watch 7 é uma boa opção para esportistas. Agora, ele possui a capacidade de detectar o início de uma corrida e tem funções relacionadas a ciclismo.





Apple TV+

O serviço de streaming por assinatura conta com programas originais da Apple, como a segunda temporada de The Morning Show.





Fitness

Para os brasileiros, a novidade disponibiliza aulas virtuais de inúmeras e variadas modalidades esportivas. O Brasil acaba de entrar na lista de países que poderão acessar o serviço Fitness .





O conteúdo terá áudio em inglês com legendas em português.