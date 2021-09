Em novo livro, Silvio Meira aborda usos práticos da estratégia

No livro, Silvio Meira homenageia tratado lógico e filosófico do austríaco Ludwig Wittgenstein (foto: TV Brasil/Divulgacao)





“Sem isso, qualquer empresa é uma forte candidata a ser mais uma no imenso cemitério de CNPJs que tanto assombra gestores país a fora”, diz Meira.



Para tentar responder à pergunta que dá nome ao livro, Meira traça a “estratégia” para o “emprego da estratégia” em 21 tópicos, que segundo ele, como um código de programação, pode ser usada por qualquer instituição ou empresa, em qualquer contexto, para ações que chama de “verdadeiramente transformadoras”.



Nascido em 1955 em Taperoá, na Paraíba, Silvio Meira é professor extraordinário da Cesar.school e professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É um dos fundadores do CESAR, do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Também é cientista-chefe da Digital Strategy Company e membro dos conselhos da CI&T, MAGALU, MRV, BBCE e TEMPEST. Meira é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1977), mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (1981) e doutor em Ciência da Computação - University of Kent at Canterbury (1985).





Silvio Meira também é autor de “Novos negócios invoadres de crescimento empreendedor no Brasil (Casa da Palavra, 2013), assina mais de 300 artigos científicos e muitas centenas de textos sobre tecnologias da informação e seu impacto na economia, sociedade, negócios e pessoas e já supervisionou cerca de 150 teses de doutorado e dissertações de mestrado.





SERVIÇO

Título: "O que é estratégia"

Autor: Silvio Meira

Editora: Paradoxum

Disponível no Kindle em https://amzn.to/2ZiQv7l

Versão impressa: Lançada na segunda quinzena de outubro





"Quando Kennedy, em 1961, definiu que os americanos seriam os primeiros a chegar à Lua, não existia nem projeto da NASA. No entanto, oito anos depois esse objetivo foi alcançado". É com situações e referências como esta que o doutor em ciênca da computação e pesquisador Silvio Meira se propõe a responder, em seu novo livro, a pergunta: O que é estratégia?, questionamento que também dá nome à obra, lançada nesta terça-feira (28/9) na plataforma Kindle, da Amazon.Se para muitos questionar o que é estratégia remete a um conceito aplicável apenas a situações muito específicas, Meira aborda o tema a partir de referências fáceis de serem assimiladas, aproximando o diálogo, já integrado aos boards das corporações, do cidadão comum.Voltando ao exemplo da Lua, naquele momento, o pouso era uma possibilidade ainda distante da realidade, mas que se tornou palpável quando as estratégias claras foram traçadas para se construir as capacidades necessárias ao objetivo.