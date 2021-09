De policial à cozinheiro, conheça jogos que simulam profissões

O universo dos games é muito amplo e há jogos dos mais variados tipos. Jogos de tiro, de aventura, de esportes, de RPG, de estratégia, entre outros. Uma das categorias mais peculiares é a dos simuladores. São jogos que buscam ser o mais próximo da realidade possível, cuidando de muitos detalhes para serem bem realistas, mas sem deixar de lado elementos que façam o jogador se divertir. O universo dos games é muito amplo e há jogos dos mais variados tipos. Jogos de tiro, de aventura, de esportes, de RPG, de estratégia, entre outros. Uma das categorias mais peculiares é a dos simuladores. São jogos que buscam ser o mais próximo da realidade possível, cuidando de muitos detalhes para serem bem realistas, mas sem deixar de lado elementos que façam o jogador se divertir.







Nesta edição do Sabia Não, Uai! , falamos de jogos que buscam simular a rotina de profissões reais. Tem simulador de policial, de cozinheiro, de fazendeiro, de mecânico, de designer de interiores e até de lavador de carros.





Flashing Lights

Em “Flashing Lights”, o jogador vive a experiência de ser um profissional dos três principais serviços de emergência. O jogador pode ser um policial e realizar perseguições em alta velocidade contra suspeitos ou, com um pouco menos de emoção, aplicar multas de estacionamento. Já no modo paramédico, o jogador atende vítimas de acidentes de trânsito e ou de outras ocorrências, usando macas e kits médicos. Por fim, o jogador pode trabalhar como bombeiro, apagando incêndios e abrindo espaços em carros acidentados para que as vítimas sejam socorridas.





Cooking Simulator

Esse jogo foi criado para quem assistiu MasterChef e ficou cheio de vontade de se tornar um grande cozinheiro, mas ainda não sabe dominar uma cozinha. Em "Cooking Simulator", o jogador trabalha em uma cozinha completa igual às de grandes restaurantes, tendo disponíveis equipamentos como grelhas, fornos, fogões, liquidificadores e utensílios como panelas, frigideiras, pratos, facas e espátulas.





Há um modo carreira, onde as mais de 80 receitas e 140 ingredientes disponíveis vão sendo desbloqueados à medida que o jogador aumenta seu prestígio como cozinheiro. E há também um modo aberto, no qual o jogador tem livre acesso a todas as receitas e ingredientes. A física do jogo é bastante realista, então é necessário tomar cuidado para não sair derrubando tudo.





Farming Simulator

Em “Farming Simulator”, o jogador cuida de todos os processos de uma fazenda, desde a plantação à colheita, passando por processos como a pulverização de inseticidas e corte de ervas daninhas. Também é necessário cuidar dos animais, o que inclui porcos, vacas, ovelhas, galinhas e cavalos. Para realizar o trabalho, o jogador tem à sua disposição centenas de ferramentas e máquinas agrícolas. O jogo é aberto para mods, que são modificações no jogo criadas pela comunidade. Essas modificações acrescentam novas ferramentas, veículos e funcionalidades.





A série “Farming Simulator” faz bastante sucesso, já tendo vendido milhões de cópias. Em novembro será lançada a edição 2022 do jogo, que promete trazer novas máquinas, novas lavouras e novas mecânicas.





Car Mechanic Simulator

Em “Car Mechanic Simulator”, o jogador precisa sujar suas mãos de graxa e óleo para se tornar um bom mecânico e, assim, expandir a sua oficina. Após o cliente deixar o carro aos seus cuidados, o jogador pode se guiar pelas reclamações do dono do veículo ou pode fazer testes na direção para tentar descobrir qual é exatamente o problema.





A partir daí, é necessário explorar o motor ou o chassi para ver quais peças precisam ser trocadas ou não. O jogo conta com mais de 4000 peças para o jogador explorar e mais de 70 modelos de carros. "Car Mechanic Simulator" não deixa a desejar na simulação da profissão de mecânico. A cada nova edição do jogo, novas funcionalidades são adicionadas e o deixam cada vez mais realista.





House Flipper

Em “House Flipper”, o objetivo é comprar, consertar e revigorar casas devastadas para depois vendê-las. O jogador deve limpar a sujeira, instalar equipamentos, consertar eventuais problemas na rede elétrica, pintar, ajustar e fazer o que mais for preciso. Há trabalhos que exigem dar uma de designer de interiores e para isso é disponibilizado diversos móveis, eletrodomésticos e itens de decoração.





“House Flipper” permite que o jogador faça o seu trabalho da maneira que quiser. Na hora de repaginar uma sala, é possível escolher entre apenas pintar e mudar os móveis de lugar ou destruir as paredes e fazer o cômodo do zero.





Power Wash Simulator

Em “Power Wash Simulator”, o jogador tem uma única ferramenta em mãos e que é suficiente para garantir boas horas de diversão. A tradução do nome do jogo é “Simulador de Lavadora de Pressão”. Usando esta ferramenta, o jogador deve limpar toda a sujeira e fuligem de carros, de carrosséis de parques de diversão ou do que mais estiver sujo na “cidade empoeirada de Muckingham”.