Telegram está em 53% dos smartphones brasileiros; veja mais

Cresce o número de usuários do Telegram no Brasil (foto: Freepik/Reprodução ) O aplicativo de mensagens instantâneas, Telegram, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado de apps para smartphones. Instalado em mais da metade dos smartphones brasileiros (53%), a plataforma superou, pela primeira vez, a marca dos 50%.









A pesquisa entrevistou, entre os dias 14 e 23 de julho, 2.038 brasileiros que possuem smartphone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.





Qual o maior público do Telegram?





Ao analisar a base de usuários do Telegram, percebe-se que seu crescimento está associado a homens jovens das classes A e B. Do número total de instalações, 58% foram realizadas por homens, enquanto 50% das mulheres possuem a plataforma.





Entre os brasileiros com idade entre 16 a 29 anos, 58% têm o aplicativo em seu smartphone. O percentual cai para 53% no grupo de pessoas entre 30 e 49 anos e reduz, ainda mais, entre aqueles com 50 anos ou mais, com 42%.





A diferença entre classes sociais é ainda mais significativa. Atualmente, 64% das pessoas nas classes A e B têm o Telegram, ante 51% das classes C, D e E.





Quanto a usuários que se comunicam com marcas através do aplicativo, o grupo teve um aumento, em seis meses, de 47% para 55%.





O Telegram é um serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem. O aplicativo está disponível para smartphones ou tablets, computadores e em aplicação web.





Os usuários podem, ainda, fazer chamadas com vídeo, enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, autocolantes e arquivos de qualquer tipo.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.