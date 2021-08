Twitter testa ferramenta que permite a usuário reportar publicação enganosa

(foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

O Twitter anunciou nesta terça-feira (17/8) que está em teste umapara permitir aos usuários sinalizar conteúdo suspeito de desinformação, um fenômeno que explodiu durante a"Estamos testando uma função que lhes permite sinalizar tuítes que pareçam", informou a rede social em sua conta dedicada à segurança. Alguns usuários nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália já podem selecionar a opção "é enganoso" após clicar em "reportar o tuíte"."Iremos avaliar se esta é uma estratégia eficaz. Começaremos em pequena", indicou a empresa, com sede em San Francisco. "Não reagiremos, nem poderemos responder a cadadurante esta experiência, mas as suas contribuições nos ajudarão a identificar tendências, a fim de aumentar a velocidade e escala do nosso trabalho envolvendo a."Assim como o Facebook e o YouTube, o Twitter costuma receberpor não lutar o suficiente contra a desinformação. Mas o Twitter não tem os mesmos recursos que seus vizinhos do Vale do Silício, portanto experimenta técnicas menos caras do que recrutar exércitos de