Estado de Minas é aprovado no Desafio da Inovação da Google News Initiative

Alexandre Magno, diretor de operações dos Diários Associados e Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados, celebram o reconhecimento do projeto no Desafio da Inovação da Google News Initiative na América Latina (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas e a empresa de tecnologia Vox Radar e aprovado na edição 2021 do Desafio da Inovação da Ajudar os jornalistas no monitoramento de pautas e tendências de assuntos em tempo real. Este é o objetivo do Scoop, projeto desenvolvido em parceria entre o jornale a empresa de tecnologia Vox Radar e aprovado na edição 2021 do Desafio da Inovação da Google News Initiative (GNI) na América Latina. O resultado da seleção foi divulgado nesta quarta-feira (21/7).





Google para desenvolver suas ideias. Mais de 300 propostas foram enviadas. Foram selecionados 21 projetos , sendo oito do Brasil, cinco da Argentina, dois do Peru, um da Bolívia, um da Colômbia, um da Costa Rica, um da Guatemala, um do México e um de El Salvador. Os escolhidos vão receber um aporte financeiro dopara desenvolver suas ideias.









O Scoop se enquadra bem nos critérios do Google. O seu principal objetivo é automatizar um processo interno das redações jornalísticas, conhecido como ronda. É quando um jornalista busca, em diversas fontes, como sites oficiais, redes sociais e até nos concorrentes, assuntos e temas que podem virar pauta. Hoje, isso tudo é feito manualmente pelos jornalistas nas redações, em um processo que, apesar de fundamental, muitas vezes acaba sendo insuficiente, diante da imensidão de assuntos que podem surgir, além de consumir um tempo considerável.





Com o Scoop, por meio de uma ferramenta de monitoramento de dados desenvolvida pela Vox Radar, empresa parceira do EM no projeto, será possível acompanhar novos assuntos e temas para reportagens à medida em que eles forem reportados em redes sociais, sites e blogs. Além disso, o Scoop também vai permitir a identificação de eventos locais usando tags de geolocalização e filtros inteligentes.





Em um primeiro momento, na fase de testes, o Scoop será focado em pautas sobre a violência contra a mulher, assunto que vem ganhando importância no mundo todo e, principalmente, no Brasil. Desde 2015, uma lei reconhece como feminicídio o assassinato de mulheres envolvendo violência doméstica e familiar, subestimação ou discriminação contra a vítima como mulher. Desde então, o interesse pelo assunto só cresceu, se tornando parte de um debate fundamental para a sociedade.





Depois, o Scoop será ampliado para uso por toda redação do Estado de Minas, ajustado por editoria ou tema de interesse. Assim, um repórter de política poderá acompanhar, em tempo real, os desdobramentos de uma sessão da CPI da COVID no Senado, enquanto a editoria de esportes terá a possibilidade de seguir entre torcedores e outros jornalistas a repercussão de um jogo decisivo da Libertadores.

Avanço nos desafios digitais





A inovação sempre esteve presente no DNA do Estado de Minas, e se adaptar às necessidades do leitor, cada vez mais conectado, tem sido o principal desafio na redação do jornal. Com o Scoop como ferramenta, o objetivo é que a equipe de jornalistas tenha mais tempo para focar na produção do conteúdo em si, como aponta Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados. “O projeto Scoop nos ajudará no desafio de cobrir temas ainda mais relevantes e com uma abordagem mais hiperlocal, fazendo com que as rondas de notícias ganhem uma ferramenta poderosa que vai agilizar o trabalho dos repórteres e ajudá-los na identificação dos temas de real interesse dos leitores. Com isso, a nossa equipe fará um trabalho mais enfatizado na produção



de conteúdo de alta relevância, e o mais importante, bem antes da nossa concorrência”, afirmou. Para o editor de Mídias Convergentes, Benny Cohen, o Scoop vai trazer muito mais agilidade para a cobertura diária. “Ao automatizar as rondas, que são um processo lento e, muitas vezes, incerto de se achar conteúdos, vamos garantir que estamos cobrindo os assuntos certos e do jeito correto”, apontou.



"As rondas jornalísticas são um dos principais gargalos de produção de conteúdo no dia a dia de uma redação, principalmente com a velocidade que o digital nos cobra. A integração com a redação no desenvolvimento do projeto foi fundamental para que pudéssemos identificar esse problema e propor uma solução para ele”, completou o subeditor João Renato Faria, que participou da equipe interna do EM que elaborou o Scoop, junto da gerente de marketing e produto Mayara Souza e do diretor de operações dos Diários Associados, Alexandre Magno Pereira Neto.



O reconhecimento do Google da proposta inovadora do Scoop também é motivo de orgulho, como afirmou Alexandre Magno. “A aprovação no Desafio da Inovação da GNI foi uma grande vitória e chancela o comprometimento do nosso time em desenvolver projetos cada vez mais inovadores. Esse reconhecimento não tem preço. É um projeto incrível que, tenho certeza, vai trazer muita eficiência para nossa operação e mais informação, apurada e de qualidade, para nossos leitores”, comemorou.