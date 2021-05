Sou BH: novos leitores e alta nos acessos marcam parceria com o Portal Uai

(foto: Reprodução/Sou BH)



“Sou BH é um parceiro muito querido dos Diários Associados. Já temos uma relação consolidada com a NEOOH há muitos anos, e, recentemente, fortalecemos a parceria e incluímos o Sou BH no nosso portfólio de produtos. Para o grupo é uma satisfação enorme ver resultados tão satisfatórios em tão pouco tempo. Ficamos felizes de poder trabalhar com uma marca tão consolidada na capital e que tem tanto em comum com os nossos portais. Nossa missão é levar conteúdo de qualidade para toda população e ver que eles estão gostando das novidades, é mais do que sensação de dever cumprido”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto (Zeca), diretor executivo dos Diários Associados.





Há 10 anos, o Sou BH se destaca pelo conteúdo de qualidade, com uma agenda positiva de entretenimento e lazer, na qual divulga os principais eventos culturais, shows, peças de teatro, exposições e as melhores opções de gastronomia da capital. A concretização da parceria foi marcada pela criação da campanha “Eu Sou BH, Uai”, que veicula nas redes sociais e nos principais canais de mídia do grupo Diários Associados e NEOOH.













Sou BH se reinventa e vê crescimento na audiência





Mesmo com a pandemia da covid-19 o Sou BH não parou. O portal seguiu firme com o propósito de estar no dia a dia do belo horizontino e ampliou sua cobertura noticiosa. A situação da pandemia na capital está entre os principais temas compartilhados com os leitores. Mesmo com o isolamento e o fechamento do comércio, notícias sobre entretenimento seguem em alta no portal. Foram inúmeras matérias mostrando como o setor de eventos e gastronomia vêm se reinventando neste período. A produção de conteúdo segue a todo vapor, para o belo-horizontino possa passar por este momento tão delicado com mais informação e leveza





“Em três meses já percebemos um crescimento de mais de 100% no número de visualizações no portal que traz diariamente notícias de Belo Horizonte. O número de novos visitantes também aumentou. São 76% a mais, relacionado ao mesmo período do ano anterior. Mesmo em um momento tão difícil, nossa equipe tem trabalhado para levar informação de qualidade sobre a cidade para o público de BH e o resultado está no crescimento da audiência nos últimos meses”, afirma Zeca Teixeira.









Geraldo Teixeira da Costa Neto é diretor executivo dos Diários Associados (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press)





“A união de duas marcas vitoriosas, que falam diretamente aos corações dos belo-horizontinos e dos mineiros, só poderia resultar em uma parceria vencedora. Esses são apenas os três primeiros meses do nosso trabalho com o Sou BH e vamos seguir fazendo investimentos em conteúdo, SEO e infraestrutura para levar ainda mais o Sou BH para o dia-a-dia de todos os belo-horizontinos”, finaliza Zeca Teixeira, diretor executivo dos Diários Associados.









Mais sobre o Sou BH





portal oficial do BH Convention & Visitors Bureau, além de ter uma parceria de muitos anos com a Belotur. O Sou BH hoje conta com mais de um milhão de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter, tendo virado uma das referências para quem procura pelos melhores acontecimentos sociais da capital dos mineiros sendo inclusive eleito o, além de ter uma parceria de muitos anos com a Belotur. Acesse o site e fique por dentro das principais notícias da capital mineira.





Investir em SEO está entre as principais estratégias do grupo Diários Associados





E não é apenas o Sou BH que está celebrando o crescimento na audiência. Outro case de sucesso dos Diários Associados é a visibilidade que o Lugar Certo, portal de classificados de imóveis, vem ganhando.





Desde o fim do último ano, o grupo vem investindo fortemente em produção de conteúdo com foco em SEO e, o resultado disso está nos mais de 430 mil novos acessos que o site teve, comparados aos dados de janeiro a abril de 2020. E, assim como no Sou BH, o objetivo do grupo é crescer mais 50% até o fim do ano.