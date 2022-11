Perfil de 'viajante do tempo' prevê hexa do Brasil na Copa

O vídeo do suposto viajante do tempo mostra a torcida francesa chorando e os brasileiros indo ao delírio (foto: Reprodução/ TikTok)

Na final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil vai enfrentar a França e trazer o hexa para casa. Pelo menos é o que diz um perfil no TikTok, autodenominado Worldcup time traveller (ou viajante do tempo da Copa do Mundo, em português).

O vídeo publicado pela página mostra os jogadores brasileiros comemorando a vitória no próximo dia 18 de dezembro, com o placar de 2x1. Nas imagens, é possível ver até os responsáveis pelos gols. Marquinhos e Richarlison marcam pelo Brasil, aos 24 e 81 minutos, respectivamente. O gol da França é de Griezman, aos 41 minutos.

O perfil do “viajante do tempo” também previu que o Catar cairia na fase de grupos e que a dona da casa perderia de 2x0 para o Equador. A partida foi realizada no dia 20 de novembro.

Outras previsões

As previsões para a Copa do Catar foram o “comeback” do perfil. Em 2021, o “viajante do tempo” deu os resultados da Eurocopa 2020 antes da realização das partidas. Além de acertar que a Itália venceria a Inglaterra por 2x1 na final, a página também previu a vitória dos ingleses sobre a Ucrânia por 4x0.

O perfil conta com quase 60 mil seguidores e 3 milhões de curtidas. Ao todo, foram sete postagens “prevendo” os resultados dos dois campeonatos. A página não indica quem é o suposto viajante e nem sua nacionalidade. Os posts são feitos em inglês.