Rivais só no campo

Denilson e seu "amigo" de Marrocos trocaram zoações, mas em clima de paz e confraternização (foto: Denilson Ribeiro/arquivo pessoal)

Enviado especial ao Catar





Um atleticano e um torcedor do Raja Casablanca entram num ônibus… Não, não é uma daquelas piadas sem graça. A situação inusitada, coincidência ou destino, realmente ocorreu no Catar. Denilson Ribeiro de Santana, um comerciante de 48 anos, é mais um de uma família cheia de torcedores alvinegros. “Sou Galo desde menino. Meu pai é grande atleticano. Eu e meus irmãos seguimos os passos dele. Vamos em todo jogo. É Galo sempre”, diz.





Há três meses, ele resolveu viajar sozinho de Itaúna, na Grande BH, até Doha para acompanhar a Copa do Mundo. A esposa Alessandra resolveu ficar no Brasil, temerosa por ser mulher e visitar um país ultraconservador. O atleticano chegou às vésperas da abertura do Mundial e, na primeira saída, resolveu homenagear o clube que tanto ama.





Com a camisa do time e um boné amarelo da Seleção Brasileira, saiu com dois amigos rumo ao Fifa FanFestival, neste fim de semana. Mas Denilson não estava preparado para o que o destino lhe reservava.





Entrou no ônibus e se sentou numa das poltronas. Quando olhou para trás, dois argentinos – um torcedor do Boca Juniors e outro do River Plate – resolveram provocá-lo.





Ele respondeu, em clima sempre amistoso, lembrando as vitórias atleticanas contra os gigantes argentinos na Copa Libertadores de 2021.





Mas o momento mais curioso estava por vir. No banco atrás ao ocupado pelos argentinos, um rapaz vestido com uma camisa verde continuava as zoações. Denilson não entendia muito bem, até que… “Ele ficou conversando, eu olhei para trás e ele fez assim para mim (aponta para o escudo na camisa): Raja Casablanca. Pensei que era mentira”, conta Denilson, aos risos.





O time marroquino foi o algoz do Galo na semifinal do Mundial de Clubes de 2013, ao vencer de forma surpreendente por 3 a 1 e acabar com o sonho alvinegro.





“O cara é marroquino, estava com a camisa do Raja e veio me zoar aqui. Vê se pode uma coisa dessas (risos). Mas o cara é gente boa. Ele leva na brincadeira, faz parte”, sorri Denilson.