Giro Esportivo

Vinicius Junior (foto: THOMAS COEX / AFP )



Na TV espanhola, Vinicius Junior é alvo de racismo





O atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid Vinicius Junior foi chamado de macaco por um jornalista num programa de TV da Espanha. O tema em discussão eram as comemorações do brasileiro após os gols. No “Chiringuito Show”, ao vivo, o jornalista Pedro Bravo se exaltou ao dar a sua opinião. “Tem que respeitar ao contrário, se quer dançar samba, vá fazer isso no Brasil. Aqui [na Espanha] tem que respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”, disparou Bravo antes de ser contido por outro participante. Com a repercussão negativa, Bravo pediu desculpas numa rede social. "Quero esclarecer que a expressão 'macaquice', que usei mal para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius, foi feita metaforicamente (fazer coisas estúpidas). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito." Vini Junior recebeu o carinho de amigos jogadores, como Neymar e Raphinha, e disse que não vai parar de dançar e de ser feliz.

David Beckham (foto: Pierre-Philippe Marcou/afp)

Velório da rainha Beckham fica 12 horas na fila





A fila em Londres para ver o caixão da rainha Elizabeth II já tem oito quilômetros de comprimento e precisou ser fechada. Por lá, não é permitido que artistas e celebridades influentes passem na frente e todo mundo tem respeitado isso. Por essa questão, o ex-jogador de futebol David Beckham já havia passado mais de 12 horas no aguardo para poder prestar sua última homenagem à monarca. Segundo o The Telegraph, ele chegou por volta das 2h e se juntou à multidão que aguardava sua vez.

Ginástica ritmica





O conjunto do Brasil conquistou ontem o melhor resultado da história na ginástica rítmica. A equipe verde-amarela foi quinta colocada no Campeonato Mundial, disputado em Sofia (Bulgária), com ótima apresentação na prova de cinco arcos e falhas no que deveria ser seu ponto forte, a prova de mista, com bolas e fitas. Até então, o melhor resultado havia sido um sétimo lugar em 1975. Hoje, o país ficou a 2,5 pontos da vaga olímpica e do pódio, formado por Bulgária (ouro), Israel (prata) e Espanha (bronze). Também terminou atrás da favorita Itália. No domingo, o Brasil ainda briga por medalha nos cinco arcos.

Roger, é difícil viver este dia e colocar em palavras tudo o que compartilhamos neste esporte”





Novak Djokovic, tenista, ao prestar homenagem a Roger Federer um dia depois de o tenista suíço anunciar sua aposentadoria