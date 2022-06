Atlético: muita marcação, pouca criação

Hulk não conseguiu achar brecha na defesa palmeirense e, como os demais homens de frente dos dois times, passou em branco na capital paulista (foto: FOTOS: Pedro Souza/Atlético)





Em um jogo morno no Allianz Parque, o Atlético empatou com o Palmeiras por 0 a 0, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o Galo caísse para a terceira posição na classificação da principal competição nacional, com 16 pontos – empatado com os palmeirenses e a dois do Corinthians, que assumiu a ponta de forma isolada.





O duelo teve grande aplicação tática por parte de ambas as equipes. Para o torcedor, no entanto, a partida ficou aquém das expectativas por causa das poucas chances de gol e da escassez de lances de efeito, esperados por parte dos grandes jogadores de Verdão e Galo.





O time de Turco Mohamed, apesar disso, demonstrou evolução em aspectos defensivos. Tanto quanto marcou em bloco alto e incomodou a saída de bola palmeirense como quando abaixou suas linhas e se defendeu mais próximo à área, a equipe mineira teve sucesso em suas propostas e ofereceu poucas brechas ao adversário.





Para o atacante Hulk – que teve atuação apagada –, o ponto conquistado na capital paulista precisa ser valorizado. “Acho que a entrega de todos os jogadores foi muito importante. Viemos pela vitória, mas o mais importante é não perder, até porque é confronto direto também”, disse o camisa 7 alvinegro, após o empate.





Ele entende que enfrentar o Palmeiras terá sempre caráter decisivo, afinal, é o duelo do atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o bicampeão da Copa Libertadores. E isso, naturalmente, segundo ele, torna o confronto mais “pegado”, como ficou demonstrado em algumas jogadas mais ríspidas, inclusive envolvendo Hulk e defensores paulistas.





O craque reclamou de um “chute por trás” do zagueiro Murilo, ex-Cruzeiro e, após o fim do jogo, relembrou seu julgamento no STJD por um episódio parecido no empate com o Coritiba. “Até comentei um pouco ali com o nosso assessor: ‘Engraçado que eu fui parar no STJD num lance em que eu tentei jogar contra o Coritiba. E teve um lance em que o Murilo me chuta ali, sem bola. Eu cabeceei a bola para o Ademir e tomei um chute por trás’. E, simplesmente, o VAR não interferiu em nada. Mas, enfim, tem que levantar a cabeça, ter muita paciência e jogar futebol”, disse Hulk.





“É um adversário que sempre que jogar contra vai ser uma final, até porque são dois dos melhores times não só do Brasil, mas da América também. É sempre um jogo gostoso de jogar, bastante disputado, pegado. O importante é deixar tudo lá dentro, lutar pelo nosso pão. Acabou aqui, existe o máximo respeito de ambas as partes, e o futebol é isso. Acho que essa disputa leal é muito importante”, complementou.





Para o ídolo atleticano, dois fatores pesaram para a falta de gols: a forte imposição defensiva das equipes e o gramado artificial do Allianz Parque. “As duas equipes defenderam muito bem. Não costumo ver muitos jogos do Palmeiras, mas sempre que jogam contra a gente, colocam três zagueiros. Não sei se é a estratégia deles para poder fechar mais”, ressaltou, emendando com a questão do campo: “Um gramado em que a gente não está habituado, né? Gramado sintético. A equipe do Palmeiras joga aqui uma ou duas vezes por semana, então já está acostumada, já sabe o tempo da bola. Até no último lance ali, que tentei dar para o Savinho, a bola corre muito mais”.





SORTE O Palmeiras teve sua capacidade criativa prejudicada por um lance, em especial. O time de Abel Ferreira, que já havia entrado em campo muito desfalcado, com jogadores servindo suas seleções, sofreu uma baixa importante logo aos 14 minutos de jogo. Com dores musculares, seu principal nome, Raphael Veiga, deixou o campo para a entrada do atacante Rafael Navarro.





Além de ter produzido pouco, o ex-jogador do Botafogo perdeu a melhor chance da partida, frente a frente com Everson, aos 46min do primeiro tempo. Numa saída errada de bola de Júnior Alonso, o time paulista roubou a bola e o atacante foi lançado, entrou na área, mas finalizou para fora, para sorte do Galo.





O Atlético volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 21h30.

