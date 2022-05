Sem direito a erros

O técnico Antonio Mohamed admite que o Galo precisa de mais segurança defensiva e de melhorar eficiência nas conclusões a gol (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 23/3/22 )





De olho em mais uma temporada recheada de títulos, o Atlético terá dois clássicos seguidos contra o América. Amanhã, às 21h30, as equipes duelam pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores, no Independência. No sábado, às 16h30, o reencontro será no mesmo Horto, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.





Na avaliação do técnico Antonio Mohamed, a equipe atleticana manteve um bom nível de produtividade ofensiva nas últimas partidas, porém, pecou na definição das jogadas e também em lances específicos na defesa. Por isso, ele pede mais atenção “nas duas áreas” para o Galo retomar o caminho das vitórias.





“Temos de seguir jogando da mesma maneira. A equipe tem de manter a ideia que temos, confiar nela mesma. Estamos fazendo um bom trabalho. Lamentavelmente, os resultados não estão mostrando, mas temos de seguir jogando da mesma maneira. Precisamos de mais atenção nas duas áreas. Creio que só isso está faltando, nada mais. Confio muito na equipe”.





No Brasileiro, o Atlético venceu o Internacional na estreia por 2 a 0, em BH, e o Athletico na segunda rodada, por 1 a 0, em Curitiba. Posteriormente, empatou com Coritiba, em casa (2 a 2), e Goiás, fora (2 a 2). O Galo foi superior na posse de bola, mas acabou castigado pelas chances perdidas. Ainda assim, segue na briga pelo G-4, com 8 pontos.





Na Libertadores, o alvinegro iniciou a jornada na fase de grupos superando o Tolima, na Colômbia, por 2 a 0. Depois, empatou por 1 a 1 com América, no Mineirão, e pelo mesmo placar com o Independiente del Valle, em Guayaquil, no Equador. Apesar dos deslizes, tem 5 pontos, como o Del Valle, que lidera por causa dos gols marcados (5, contra 4).





O Atlético tem apresentado nítida queda no rendimento no segundo tempo das partidas. Nos últimos três jogos que disputou, o Galo esteve à frente no placar, mas cedeu o empate ao adversário na etapa final. Foram cinco gols sofridos, sendo quatro deles em vacilos do sistema defensivo.





Contra-ataques





Na análise do treinador, o Atlético tem falhado na saída de bola e vem sofrendo para conter os contra-ataques adversários. "Algo em comum não teve, foram jogos diferentes. O que cito de comum é que nos três jogos estávamos ganhando e não fomos capazes de sustentar a vitória. E nos últimos jogos nós sofremos gols de contra-ataques. Esse pode ser um ponto para se estudar", analisou.





Em seguida, diagnosticou: “Temos de marcar um pouco mais e não permitir essa transição (dos adversários nos contra-ataques). O mais importante é melhorar e nos manter seguros atrás. Creio que isso nos dará a tranquilidade para voltar a ganhar".





O triunfo mais recente do Galo foi a goleada por 3 a 0 diante do Brasiliense, em 20 de abril, no Mineirão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Eduardo Sasha se destacou ao marcar os três gols.





Nos confrontos com o América, Hulk é a grande esperança do time. O camisa 7 alcançou o 51º gol em 83 partidas pelo Atlético ao anotar o primeiro gol diante do Goiás. Em 2022, ele balançou a rede 15 vezes em 15 jogos.