Pode valer até liderança

A Raposa vem de vitória expressiva por 2 a 0 sobre a Chapecoense no Sul, que colocou o time no G-4 da Segundona (foto: STAFF IMAGES/CRUZEIRO)





O jogo entre Cruzeiro e Grêmio, às 16h do domingo, pode valer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo após os principais concorrentes na parte de cima da classificação e estarão cientes do que precisam fazer para alcançar ou permanecer no topo. A partida deverá ser no Independência, já que o Mineirão estará fechado para montagem da estrutura do show da banda Metallica, programado para o dia 12.





A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite de sábado, na Arena Condá, fez o Cruzeiro chegar a 10 pontos, na terceira colocação. O Grêmio também foi a 10 pontos ao bater o CRB por 2 a 0, em Porto Alegre, e subiu à liderança em razão da vantagem no saldo de gols: 4 a 2. O vice-líder, Bahia, que perdeu por 1 a 0 para o Ituano, está com três gols positivos. O tricolor recebe amanhã o Londrina.





Artilheiro da Raposa em 2022, com 12 gols em 16 jogos, o atacante Edu comemorou a entrada no G-4 com o triunfo sobre a Chapecoense e recomendou muito descanso e treinamento ao elenco visando ao confronto com o representante gaúcho.





“Temos jogo dificílimo contra o Grêmio em casa. A gente vai descansar porque a gente vem de um desgaste muito grande. O jogo contra a Chape não foi normal, tem um desgaste a mais (pelo gramado pesado com a chuva)”, disse o camisa 99, autor de dois gols na Segunda Divisão. “Mas a gente superou isso, se comportou bem, fez grande partida, conquistamos uma grande vitória. Isso é muito importante para dar confiança e continuar seguindo o trabalho”, complementou.





O lateral-direito Geovane, que marcou o primeiro gol do Cruzeiro contra a Chape e deu assistência para Edu anotar o segundo, recomendou a mesma postura diante do tricolor. “A gente fica mais confiante, mais leve. Sabe que o jogo vai ser duro, mas a gente vai atuar da mesma forma que jogou com a Chapecoense, com intensidade, pra cima dos caras. Vamos para a próxima batalha”.





Já o zagueiro Eduardo Brock convocou o apoio dos cruzeirenses para somar mais três pontos e, quem sabe, pular para a primeira posição da Série B. O time ganhou as duas partidas como mandante: 1 a 0 sobre Brusque e Londrina.





“É descansar, estudar bastante o Grêmio, que será um jogo difícil, mais um confronto direto de G-4. Temos a força do torcedor, que nos empurra muito em casa. Vamos trabalhar bastante, focar, descansar e contar com o apoio da nossa torcida para fazer o dever de casa”.

DISPUTA

Outras equipes que brigam pelo G-4 entram em campo antes de Cruzeiro x Grêmio. Na terça-feira, às 19h, o Bahia (2º, com 10 pontos) recebe o Londrina, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na quinta-feira, às 21h30, a Chapecoense (4ª, com 8) visita o Brusque, no Estádio Augusto Bauer.





Na sexta-feira, às 21h30, o Sport (6º, com 8) encara o Tombense, na Ilha do Retiro, no Recife, ao passo que o Ituano (5º, com 8) mede forças com o Novorizontino, às 19h, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte-SP. Por fim, a Ponte Preta (7ª, com 7) fará clássico com o Guarani, às 16h de domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas.