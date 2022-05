Raposa (quase) no topo

Cruzeirenses festejam o triunfo na Arena Condá: gols na reta final do segundo tempo garantiram os 2 a 0 da equipe mineira (foto: STAFF IMAGES/DIVULGAÇÃO)





O Cruzeiro voltou ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer ontem a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela quinta rodada. Os gols foram marcados na reta final do segundo tempo pelo lateral-direito Geovane, aos 37 minutos, e o atacante Edu, aos 44.





O triunfo em Santa Catarina fez a Raposa alcançar os mesmos 10 pontos do primeiro colocado, Grêmio, e do vice-líder, Bahia. O time dirigido pelo uruguaio Paulo Pezzolano está em desvantagem no saldo de gols e por isso ocupa o terceiro lugar. A quarta é a Chapecoense, com 8 pontos.





Na sexta rodada da Série B, o Cruzeiro pegará justamente o Grêmio, às 16h do próximo domingo. A tendência é que a partida ocorra no Independência, pois o Mineirão estará fechado para a montagem da estrutura do show da banda Metallica, no dia 12.





Ontem, Pezzolano manteve o Cruzeiro no 3-4-3, porém, com duas mudanças. Ele colocou Matheus Bidu no lugar de Rafael Santos na lateral esquerda e promoveu o retorno de Edu, artilheiro em 2022, com 11 gols, na vaga de Rodolfo.





Sob forte chuva, o primeiro tempo ficou marcado pela supremacia do Cruzeiro na posse de bola – 60% a 40%, segundo o Footstats –, mas sem uma chance clara para balançar a rede. Das cinco finalizações, nenhuma foi em direção à meta.





A Raposa insistiu predominantemente em cruzamentos pelo lado esquerdo, com Matheus Bidu, e obrigou a defesa da Chape, sobretudo os zagueiros Victor Ramos e Léo, a efetuar vários cortes.





A melhor oportunidade da etapa inicial foi da Chapecoense, aos 44 minutos, com o lateral Ronei. Acionado na intermediária do campo de ataque, ele ajeitou a bola e soltou a bomba, para grande defesa de Rafael Cabral.





No intervalo, o técnico Gilson Kleina trocou o atacante Maranhão pelo zagueiro Xandão com o propósito de reforçar a marcação. Só que a estratégia falhou, pois o Cruzeiro começou com muita intensidade.





Aos 4 minutos, Edu recebeu de Bidu e tocou de calcanhar para Jajá, que driblou Léo e bateu rasteiro no canto. Vagner fez a defesa parcial, e, na sobra, Fernando bloqueou a tentativa de arremate de Luvannor.





Na sequência, foi Edu quem desperdiçou uma ótima oportunidade. Após assistência de Leonardo Pais, o camisa 99 fintou o goleiro Wagner, mas ficou sem ângulo e acabou chutando para fora.





Aos 8, um bate-rebate na grande área terminou em conclusão perigosa de Zé Ivaldo. Aos 14, em nova tentativa do zagueiro, Vagner deu rebote para o lado, e Bidu errou o alvo na sobra. Aos 16, Jajá finalizou cruzado e o goleiro da Chape espalmou.





SALVAÇÃO DO BANCO





O Cruzeiro continuou melhor na partida e renovou o gás com as entradas de Rodolfo, Geovane, Adriano, Daniel e Rafael Santos. Os jogadores suplentes decidiram o duelo aos 37 minutos: Rafael Santos cruzou em direção à área, a defesa da Chapecoense afastou a bola, e Geovane ficou com a sobra para concluir rasteiro e fazer 1 a 0.





A Raposa criou situações para fazer o segundo gol. Após desperdiçar duas chances, Edu não perdoou na terceira e garantiu o placar de 2 a 0 após assistência de Geovane, em lance que começou com lançamento de Adriano.







CHAPECOENSE 0 X 2 CRUZEIRO





CHAPECOENSE





Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Betinho (Guilherme Rend, no intervalo), Matheus Bianqui e Lima (Rodrigo Varanda 13 do 2º); Orejuela (Jonathan 32 do 2º), Perotti (Derek 13 do 2º) e Maranhão (Xandão, no intervalo)

Técnico: Gilson Kleina





CRUZEIRO





Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Leonardo Pais (Geovane 31 do 2º), Willian Oliveira, Neto Moura (Adriano 31 do 2º) e Matheus Bidu (Rafael Santos 26 do 2º); Jajá (Daniel 26 do 2º), Luvannor (Rodolfo 14 do 2º) e Edu

Técnico: Paulo Pezzolano









5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro





Estádio: Arena Condá

Gols: Geovane 37, Edu 44 do 2º

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão amarelo: Rodolfo, Betinho, Xandão