Presente de aniversário para o Coelho

Na festa dos 110 anos do América, vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, no Independência, com gol de Índio Ramírez (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





O América se superou e comemorou seus 110 anos conquistando importante triunfo por 1 a 0, em duelo ontem contra o Athletico, no Independência, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória veio muito em função da ótima atuação do goleiro Jaílson, mas brilhou mesmo a estrela do técnico Vágner Mancini. No segundo tempo, ele colocou Cáceres e Índio Ramírez em ação. O atacante recebeu assistência do lateral e marcou o gol do triunfo.





Essas mudanças ainda ajudaram o Coelho a vencer também o desgaste e o cansaço de uma temporada histórica com disputa da Libertadores e a sequência do Brasileirão. Brilhou também Jaílson, com defesas importantíssimas. A nota triste ficou por conta do atacante Wellington Paulista, que retornou a campo, recuperado de contusão na panturrilha, e precisou sair após sentir lesão na coxa.





O resultado faz o alviverde se restabelecer no Brasileiro. A equipe chega aos 6 pontos. Agora, a estrela do Coelho precisa brilhar também continentalmente. O próximo compromisso do clube é o clássico frente ao Atlético, às 21h30 de terça-feira, no Independência, pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores.





O time vem de derrota no torneio internacional e busca a recuperação para tentar avançar às oitavas de final. Logo em seguida, terá novo clássico com o Galo, desta vez pelo Brasileiro, sábado, no Independência.





O América iniciou o confronto de ontem com velocidade e tentando se impor. Logo aos 2 minutos, Patric roubou a bola na intermediária adversária, tabelou com Paulinho Boia e cruzou para Pedrinho balançar as redes do rival. Porém, o lateral estava impedido e o gol foi invalidado.





Os donos da casa seguiram com ligeira vantagem na posse de bola, mas o Furacão era perigoso quando conseguia chegar próximo à área de Jaílson. O jogo chegou ao fim do primeiro tempo com mais equilíbrio. O Athletico marcava bem e trabalhou melhor a posse de bola. Já o América era agudo e buscava o gol mais rapidamente.





O Athletico voltou para o segundo buscando mais espaços no campo americano. Aos 5 minutos, Jailson fez grande defesa em finalização de cabeça de Pedro Henrique após escanteio. Do outro lado, o América contou com erro na saída de bola de Bento, aos 11min. Paulinho Boia tomou, chutou forte, mas Bento se recuperou e defendeu antes de a bola tocar na trave e ser afastada pela defesa.





Os visitantes quase abriram o placar aos 25min, em jogada de escanteio. Éder e Jaílson bloquearam as finalizações já na pequena área e salvaram o Coelho. Os jogadores do rubro-negro cobraram pênalti, mas consulta ao VAR descartou.





No momento em que parecia mais acuado, brilharam duas mudanças feitas por Mancini e o Coelho encaixou bela jogada para abrir o placar. Improvisado, o lateral-direito Cáceres desceu bem pela ponta esquerda e tocou para Índio Ramírez na área. O meia passou por Pedro Henrique, saiu cara a cara com Bento e tocou por baixo do goleiro aos 29min: 1 a 0. Na pressão do rival, Jaílson brilhou em pelo menos três oportunidades, ajudando a segurar o triunfo.









AMÉRICA 1 x 0 ATHLETICO









América





Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo (Raul Caceres); Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo (Wellington Paulista), (Zé Ricardo); Matheusinho, Pedrinho (Conti) e Paulinho Boia (Ramírez)

Técnico: Vágner Mancini





Athletico





Bento; Matheus Felipe, Pedro Henrique e Fasson (Abner Vinícius); Orejuela (Terans), Matheus Fernandes, Léo Cittadini, Christian (Canobbio) e Cuello (Vitinho); Vitor Bueno e Rômulo (Victor Roque)

Técnico: Fábio Carille









4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro





Estádio: Independência

Gol: Índio Ramírez 29 do 1º

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Público: 2.433

Renda: R$ 33.765

Cartão amarelo: Jaílson