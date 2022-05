Outra recaída. Novo empate

O alvinegro saiu na frente com Hulk, levou o 1 a 1, voltou a ficar em vantagem com Vargas e acabou amargando a igualdade no Estádio da Serrinha (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)





O Atlético voltou a apresentar queda de rendimento no segundo tempo e amargou mais um empate, desta vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo ficou no 2 a 2, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela quarta rodada da competição. Os atacantes Hulk e Eduardo Vargas marcaram os gols do Galo, que esteve em vantagem por duas oportunidades, enquanto o lateral-direito Apodi e o meio-campista Elvis deixaram tudo igual.





Este foi o terceiro jogo seguido em que o clube mineiro teve performance com menor equilíbrio na etapa final. Antes, empatou com Coritiba por 2 a 2, no Independência, depois de abrir 2 a 0, e com Independente del Valle por 1 a 1, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.





Com o resultado, o Atlético desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória da Série A. Agora, o alvinegro soma 8 pontos, mesma pontuação do Bragantino, líder, mas perde no saldo de gols (5 contra 3). Porém, na conclusão da rodada, pode deixar o G4, sendo superado hoje por Corinthians, que recebe o Fortaleza, e Internacional, que encara o Avaí, no Beira-Rio. E amanhã pelo Santos, num eventual triunfo sobre o São Paulo, no Morumbi.





O Galo volta a campo pela quinta rodada no próximo fim de semana. No sábado, enfrentará o América, às 16h30, no Independência. Antes, tem um compromisso importante pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores contra o próprio Coelho, às 21h30 de terça-feira, também no Horto.





Ontem, o Atlético teve muita dificuldade para entrar na área do Goiás. No primeiro tempo, o clube mineiro esbarrou na forte marcação dos donos da casa, que apostou no sistema 3-5-2 para segurar o ímpeto ofensivo do Galo.





Sem sustos no campo de defesa, o time comandado por Turco Mohamed se lançou ao ataque e insistiu nas tentativas de fora da área. Foram oito finalizações, contra apenas uma do Esmeraldino. A posse de bola também foi superior (65% contra 35%).





Aos 38 minutos, brilhou a estrela de Hulk. O atacante recebeu passe de Nacho Fernández na meia-lua, ajeitou e bateu colocado no canto direito do goleiro Tadeu: 1 a 0.





O Atlético voltou com a mesma intensidade para o segundo tempo. Logo aos 4 minutos, o atacante Ademir carimbou a trave do Goiás. No entanto, foi o time da casa que chegou ao gol, empatando aos 7min.





Em jogada de contra-ataque pela direita, o meio-campista Elvis cruzou na medida para o Apodi balançar as redes. Livre de marcação, o lateral-direito subiu para cabecear no ângulo direito do goleiro Everson: 1 a 1.





Os jogadores do Atlético não se abateram com o gol sofrido. Três minutos depois de ter a defesa vazada, o Galo pulou à frente no placar novamente. O lateral-esquerdo Guilherme Arana cruzou na cabeça de Eduardo Vargas. O atacante chileno mandou a bola no contrapé de Tadeu: 2 a 1.





PÊNALTI

O Goiás, porém, chegou ao gol de empate aos 35min. Em mais um lance livre dentro da área, Apodi finalizou para o gol, mas a bola explodiu no braço de Arana. O árbitro Bruno Arleu de Araújo consultou o VAR e assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Elvis deixou tudo igual. Pressionada, a equipe mineira ainda acertou a trave em cabeçada de Nathan Silva após escanteio, aos 46 minutos, mas o 2 a 2 persistiu. Para piorar, Turco Mohamed ainda perdeu para o clássico com o América o lateral-esquerdo Arana e o zagueiro Nathan, que levaram o cartão amarelo.





GOIÁS 2 X 2 ATLÉTICO

Goiás





Tadeu; Apodi, Caetano (Nícolas), Sidnei, Reynaldo e Danilo Barcelos; Elvis (Matheus Sales), Henrique Lordelo (Felipe Bastos) e Diego; Pedro Raul (Renato Júnior) e Dadá Belmonte (Luan)

Técnico: Jair Ventura





Atlético





Everson; Guga, Junior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair (Sasha), Matías Zaracho, Nacho Fernández; Ademir (Rubens), Eduardo Vargas (Otávio) e Hulk

Técnico: Antonio Mohamed





4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro





Estádio: Da Serrinha

Gols: Hulk 38 do 1º; Apodi 4, Vargas 10 min e Elvis 35 do 2º

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: Jair, Arana, Hulk, Nathan Silva, Danilo Barcelos, Dadá Belmonte, Reynaldo, Elvis