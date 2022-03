Atlético poderá ter 10 ausências no jogo de volta contra a Caldense

Arana, Hulk e Everson desfalcarão o Atlético contra a Caldense, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro (foto: Pedro Souza/Atlético)





O Atlético poderá ter até dez ausências na partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, contra a Caldense, neste domingo (27), às 18h, no Mineirão. Nessa quarta-feira, o Galo venceu a Veterana por 2 a 0 e abriu vantagem na série - o time poderá perder o segundo jogo por até dois gols de diferença que estará classificado à final.









Autor dos dois gols alvinegros, Hulk recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo de volta. Além do atacante, também são ausências confirmadas os seis atletas convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar: o goleiro Everson (Brasil), os zagueiros Godín (Uruguai) e Alonso (Paraguai), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Brasil) e os atacantes Vargas (Chile) e Savarino (Venezuela).





No departamento médico, Dodô também está de fora da partida. O lateral-esquerdo se recupera de uma cirurgia de correção de ruptura no menisco medial. Sem previsão de retorno aos gramados, ele faz fisioterapia na Cidade do Galo.





Outro atleta lesionado é Luís Otávio (Echaporã), que sofreu uma fratura na mão esquerda durante os treinamentos da última terça-feira. Ontem, o jogador formado na base alvinegra foi submetido a cirurgia para fixar a ruptura. O Atlético não divulgou o tempo previsto para sua recuperação.





Mariano é dúvida para a segunda partida

Mariano é dúvida para o jogo de volta contra a Caldense. O lateral-direito está fora do time alvinegro desde o clássico contra o Cruzeiro, realizado no dia 6 de março, quando o Atlético bateu o rival por 2 a 1. Em reta final de recuperação de edema na coxa, o atleta pode se recuperar a tempo de jogar a segunda partida das semifinais, mas sua ausência ainda é provável.