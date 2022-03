Cruzeiro: à espera de solução na SAF

Mandatário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno diz que transferência preserva patrimônio, ameaçado por dívidas tributárias (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - 11/1/22)





Exatamente três meses depois de assinarem intenção de compra e venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Cruzeiro e o grupo Tara, capitaneado por Ronaldo Nazário, parecem mais distantes de sacramentar o negócio. Enquanto os investidores reivindicam a inclusão das Tocas da Raposa I e II nos ativos a serem transferidos para a nova empresa, a mesa diretora do Conselho Deliberativo considera o contrato que está sendo elabora é “lesivo” à instituição.

No meio a tudo isso, a torcida espera que seja tomada a decisão que permita manter um time minimamente competitivo para buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Já atletas e integrantes da comissão técnica procuram se concentrar apenas no trabalho do dia a dia e nos jogos, a começar os compromissos pelo Campeonato Mineiro, como o contra o Patrocinense, amanhã, em Patrocínio, e as semifinais, na próxima semana.





No acordo anunciado em dezembro de 2021, Ronaldo se comprometeu a investir R$ 400 milhões no futebol ao longo dos próximos anos, além de gerar recursos que viabilizem a diminuição da dívida da associação civil, atualmente calculada em mais de R$ 1 bilhão. Inicialmente, os patrimônios continuariam com o clube, porém o Fenômeno pretende efetuar ajustes no contrato, de modo que as Tocas I e II se tornem propriedades da SAF. Em troca, ele assumiria a dívida tributária do Cruzeiro, estimada em R$ 180 milhões e com parcelas mensais acima de R$ 1 milhão até 2032.





“A proposta assinada pelo grupo representado por Ronaldo certamente não é lesiva ao Cruzeiro. O clube passa por difícil momento financeiro e é preciso ter este fato em perspectiva ao analisarmos propostas. Para isso, o Cruzeiro contou com duas das empresas mais respeitadas e qualificadas do Mercado, XP e Alvarez & Marsal, e ambas asseguram tratar-se de excelente negócio para o clube”, defendeu o presidente Sérgio Santos Rodrigues, em nota oficial, rebatendo as acusações dos conselheiros.





O próprio Ronaldo se manifestou, também através da assessoria de imprensa. “A opção de incremento de receita favorece diretamente a associação, uma vez que a lei das SAF obriga o repasse de 20% das receitas para quitação da dívida bilionária acumulada por anos de má gestão – fato esse que pode gerar mais R$ 70 milhões em receitas para a quitação da dívida e que parece ser ignorado pelos responsáveis pela nota (da mesa diretora do Conselho)”, escreveu o craque.





Ele também defendeu a reivindicação dos centros de treinamentos por parte da SAF. “O pedido de inclusão das Tocas I e II na transação é simplesmente para proteção do patrimônio do Cruzeiro diante de uma realidade que se revelou significativamente mais grave do que aquela indicada nas informações inicialmente disponibilizadas e que foram utilizadas para a elaboração da proposta apresentada ao Cruzeiro. Hoje a Toca I, a sede do Barro Preto e parte de todas as receitas do futebol estão comprometidas em razão de dívidas tributárias de aproximadamente R$ 400 milhões, as quais não estavam previstas na negociação inicial. No curto prazo os imóveis podem ser leiloados e as receitas apropriadas por falta de pagamento.”





Responsável por intermediar a operação de compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro por Ronaldo, a XP Investimentos se manifestou na noite de quarta-feira sobre a nota da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do clube, que considerou a operação lesiva. Em sua manifestação, a XP afirmou que a cúpula do Conselho fez “interpretações errôneas do formato dos aportes da proposta vinculante assinada por Ronaldo”. A empresa ainda alertou que o contrato assinado entre Cruzeiro e Ronaldo é protegido por cláusulas de confidencialidade. Por essa razão, não poderia fazer publicamente as correções necessárias no documento da Mesa Diretora do Conselho.





Reunião A intenção tanto dos investidores quanto do mandatário do clube é que se convoque uma reunião do Conselho Deliberativo para votar as mudanças desejadas. Isso tem de acontecer o mais rápido possível, pois a prioridade dada ao grupo de Ronaldo se encerra em 18 de abril. Se o contrato não for assinado, a partir de então o clube pode negociar com outros interessados. Porém, isso não parece tão fácil, visto que a situação do clube é muito delicada e exigiria investimentos muito altos.