Copa do Brasil: Cruzeiro redobra cuidado para espantar zebra

Daniel Júnior, que marcou gol domingo pelo Mineiro, prevê jogo duro na competição nacional: ''Times grandes têm enfrentado muitas dificuldades'' (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

O Cruzeiro está com a atenção redobrada contra o Tuntum-MA, adversário na segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único a ser disputado amanhã, às 20h30, no interior maranhense. A ordem é não baixar a guarda diante de uma equipe de muito menos tradição. Até porque, outros grandes do futebol brasileiro já foram surpreendidos na atual edição do torneio mata-mata. O Cruzeiro está com a atenção redobrada contra o Tuntum-MA, adversário na segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único a ser disputado amanhã, às 20h30, no interior maranhense. A ordem é não baixar a guarda diante de uma equipe de muito menos tradição. Até porque, outros grandes do futebol brasileiro já foram surpreendidos na atual edição do torneio mata-mata.





Logo na primeira fase, caíram Grêmio, Internacional e Sport, além de outros não tão cotados, mas também tradicionais, como Chapecoense, CRB e Ponte Preta. Já neste segundo estágio, Avaí e Vasco deram adeus precocemente. Além disso, Coritiba e Santos só se salvaram na disputa nos pênaltis depois de empates no tempo regulamentar com Pouso Alegre e Fluminense-PI – na primeira etapa, os visitantes tinham a vantagem de empatar, o que não ocorre agora.





“Sabemos que não será um confronto fácil, principalmente por ser fora de casa. A equipe deles é bem treinada, conseguiram se classificar bem contra o Volta Redonda (vitória por 4 a 2). Então, será um jogo difícil. Porém, temos de manter o trabalho que vem sendo feito e focar no nosso desempenho para voltar de lá com a classificação”, diz o lateral-esquerdo Rafael Santos.





Ele está especialmente motivado depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, fechando a goleada por 5 a 1 sobre o Pouso Alegre, domingo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Também já deu quatro assistências na temporada, sendo uma na Copa do Brasil, e espera continuar ajudando a Raposa.





“É uma sensação única, felicidade imensa marcar meu primeiro gol pelo Cruzeiro. É uma camisa muito pesada e um clube que me recebeu muito bem, que me deu oportunidades e que hoje, graças a Deus, estou retribuindo essa confiança dentro de campo. Fico feliz em ajudar a equipe e espero que seja apenas o começo de uma grande trajetória”, declara o jogador, de 24 anos, que soma 17 jogos pelo Cruzeiro, dos quais 10 neste ano.





Se Rafael Santos fechou a goleada, coube a outro prata da casa, Daniel Júnior, abrir o caminho da vitória no domingo. Assim, ele também se mostra especialmente motivado para o compromisso pela Copa do Brasil.





“Primeiro gol no Mineirão, diante da torcida maravilhosa, não tenho nem palavras para explicar este momento. Não tem coisa melhor”, afirma ele, que vê o time embalado para conquistar a vaga à terceira fase do mata-mata nacional. “É sempre bom chegar com vitória, ainda mais na Copa do Brasil, na qual os times grandes têm enfrentado muitas dificuldades. Vamos em busca da vitória, para voltar felizes para casa.”





O bom desempenho esportivo na Copa do Brasil é fundamental também financeiramente para o Cruzeiro. Afinal, chegar à terceira fase vai render mais R$ 1,9 milhão ao clube. Até o momento, a equipe fez jus a R$ 2,77 milhões