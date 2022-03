Ronaldo quer rever contrato

(foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO - 11/1/22)

Oitenta e seis dias depois de assinar proposta de compra vinculante para se tornar acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo pediu ajustes no contrato com a associação, ao se reunir na manhã de ontem com membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do clube.

Uma fonte afirmou ao Superesportes, sem revelar detalhes, que as demandas do ex-camisa 9 são "delicadas" e podem causar "algum desgaste". Também participaram do encontro, que durou do fim da manhã até o meio da tarde, dirigentes terceirizados ligados à transição. A avaliação da reunião, em geral, foi positiva.

No encontro de ontem, lideranças do Conselho iniciaram uma negociação para tentar amenizar os efeitos. A tendência é que os temas, mantidos sob sigilo, sejam revelados até o fim desta semana. A reportagem consultou diferentes pessoas que participaram das discussões com o dirigente celeste, mas não foram revelados pormenores do que Ronaldo espera. "Ele quer mais segurança para continuar fazendo um bom trabalho. É o máximo que posso dizer", disse uma delas em condição de anonimato.

Há, até aqui, uma certeza: o Conselho Deliberativo precisará ser convocado para aprovar as novas demandas do ex-atacante e de sua equipe. Isso deve ocorrer, com uma pauta bem definida, também nos próximos dias.

DILIGÊNCIA Ronaldo assinou a proposta de compra vinculante de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro em 18 de dezembro. Ele prometeu investimento de R$ 400 milhões ao longo dos próximos anos. No acordo, ele acertou 120 dias para comandar uma diligência interna antes de assinar a aquisição definitiva. Esse prazo se encerrará em 34 dias.

Em agosto de 2021, o Conselho Deliberativo aprovou a constituição da SAF. Naquela oportunidade, o órgão autorizou a criação de uma empresa para gerenciar as atividades do futebol. Assim, quase todos os ativos do Cruzeiro (direitos econômicos de atletas, direitos de transmissão, programa de sócio, publicidade e patrocínio) ficam sob gestão empresarial. Por outro lado, imóveis e clubes de lazer continuam como patrimônio da associação.

enquanto isso...

...Administração em outro espaço

Duas semanas depois de romper com a WeWork, no Boulevard Shopping, onde a administração funcionou por um ano, o Cruzeiro fechou parceria com o 24p7 coNETworking, integrante da rede BeerOrCoffee, no Carmo. O local será utilizado em conjunto pela associação civil e parte da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O contrato tem duração inicial de três meses. A intenção é que a estrutura da SAF funcione nas Tocas da Raposa I e II, e a da associação civil, nas sedes do Barro Preto e Campestre, na Pampulha.