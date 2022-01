Em busca do tri no Mineiro, Atlético estreia 'El Turco' contra o Villa Nova

'El Turco' vai comandar o Galo pela primeira vez nesta noite (foto: Pedro Souza/Atlético) Começa oficialmente, na noite desta quarta-feira, a era Antonio 'El Turco' Mohamed no Atlético. O treinador argentino de 51 anos, substituto de Cuca, comandará uma equipe alternativa do Galo na estreia no Campeonato Mineiro. O adversário será o Vila Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A partir das 19h, o Alvinegro dará início a busca pelo tricampeonato estadual.









A diretoria alvinegra demorou para escolher um novo nome. Levou algumas respostas negativas, como dos técnicos Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo. Em uma nova busca, o Alvinegro encontrou Antonio Mohamed livre no mercado e entendeu que ele se encaixava nas premissas do clube.





"O Toni, que é o senhor Antonio Mohamed, que gosta de ser chamado de 'El Turco', atendeu todas as nossas premissas, foram 12. Não tivemos duvida que seria o melhor candidato e fizemos a contratação certa", disse.





Entre as premissas, Sérgio Coelho citou o conhecimento do grupo e do futebol vitorioso, uma carreira vencedora, experiência na Copa Libertadores e a possibilidade de unir as comissões técnicas do clube e do profissional, entre outras.





Em campo





Atual bicampeão mineiro, o Atlético manteve a base vencedora da última temporada. A equipe perdeu apenas dois titulares do último ano: o zagueiro Junior Alonso se transferiu para o Krasnodar, da Rússia, e o atacante Diego Costa rescindiu contrato e está sem clube. Também deixaram o Galo os meio-campistas Alan Franco (Charlotte FC, dos Estados Unidos), Hyoran (RB Bragantino) e Nathan (Fluminense), todos por empréstimo.





Por outro lado, o Galo contratou o zagueiro uruguaio Diego Godín, ex-Cagliari, e os atacantes Ademir, ex-América, e Fábio Gomes, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, mas contratado junto ao Oeste-SP.

O técnico Antonio Mohamed deu as primeiras pistas de quem irá utilizar na partida nesta terça-feira, na apresentação oficial pelo clube. O argentino revelou que jovens da base e atletas com pouca minutagem na temporada passada serão titulares contra o Villa Nova.





O Galo não tem desfalques por lesão, mas o volante Allan e os atacantes Keno e Sávio cumprem isolamento social devido à COVID-19. Destes, apenas Savinho, de 17 anos, deveria ter oportunidade na estreia do Mineiro. O zagueiro Micael se recuperou da doença nessa segunda-feira, mas teve preparação prejudicada na pré-temporada e não entrará em campo.





Ainda estão fora da partida o zagueiro Diego Godín e o atacante Eduardo Vargas - esses convocados para suas respectivas seleções.





Villa Nova





De volta à elite do futebol mineiro, o Villa Nova mexeu no comando técnico de sua equipe. Mesmo com a boa campanha no Módulo II, o treinador Cícero Junior deu lugar a Bruno Pivetti, que comentou as preparações para o estadual desta temporada.





"Nós fizemos uma pré-temporada muito qualificada. Estamos bem atendidos em termos administrativos. Conseguimos fortalecer um trabalho já de excelência da temporada passada. (...) Fortalecemos o elenco, temos um grupo encorpado para que nós possamos fazer um grande Campeonato Mineiro, a altura da tradição do Villa Nova, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol mineiro", disse Pivetti.





O grupo do Leão do Bonfim é formado, em sua maioria, por jovens atletas de grandes times brasileiros como Santos, Palmeiras e Atlético, que emprestou os meias Alessandro Vinícius e Wesley ao Leão.





VILLA NOVA X ATLÉTICO





Villa Nova

Glaycon; Danilo Belão, Gabriel Furtado, Kadu, Hipólito; Leandro Salino, Wesley, Renan Mota, Braquinho, Adriano Amorim e Thiago Mosquito

Técnico: Bruno Pivetti





Atlético

Rafael; Guga, Vitor Mendes, Igor Rabello, Dodô; Neto (Tchê Tchê), Calebe (Dylan), Guilherme Castilho; Ademir, Eduardo Sasha e Fábio Gomes (Echaporã)

Técnico: 'El Turco' Mohamed





Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Castor Cifuentes, em Nova Lima

Data: quarta-feira, 26 de janeiro

Horário: 19h





Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (FMF)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente