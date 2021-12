Embaixada do Galo em Governador Valadares explode num só grito: é campeão!

Quando o jogo acabou, a torcida que estava na Embaixada do Galo, em Valadares, soltou o grito de campeão (foto: Tim Filho/Divulgação)

Quando o árbitro Flávio Rodrigues apitou o fim do jogo contra o Bahia, a Embaixada do Galo no Bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares, explodiu de alegria. A torcida atleticana, que ao longo dos anos transformou a esquina das ruas Raimundo Avelino e Evêncio Batista Coelho em um point alvinegro, soltou o grito preso na garganta. É campeão!

A partir daí, o barulho com os fogos foi ensurdecedor. E a gritaria tomou conta do bairro. Os mais apressados deixaram a Embaixada para não perder a carreata alvinegra que se formava na região do Bairro Grã-Duquesa, ocupando a Avenida Minas Gerais, que dá acesso à área central da cidade.

Do outro lado da cidade, no Bairro Santa Rita, na saída para Belo Horizonte, a festa também foi grande. “Foi demais, o Galo hoje fez chover”, disse Carlos Silva, se referindo à chuva que caiu logo depois do jogo.

Pra lá de animado, Carlos Silva, conhecido como Juca do SAAE, e um dos mais fervorosos torcedores do Galo em Valadares, conseguiu analisar a conquista do título, em meio aos gritos de campeão, na casa de amigos, todos alvinegros.

“O Atlético, como um time grande, para se tornar ainda maior do que já é, precisava de um título em nível nacional, como conquistou hoje. Muitos atleticanos que não tinham visto o Galo conquistar um Brasileirão, soltaram o grito da da garganta, o grito de campeão”, disse.

Juca atribuiu a conquista às contratações feitas, com jogadores altamente técnicos e que, para ele, marcaram o ano de 2021, como “o ano da restauração do Galo”.

Em outros pontos da cidade, os atleticanos também fizeram muita festa. Tomaram posse de um reduto flamenguista no Bairro Vila Mariana e comemoraram muito. O mesmo foi feito na Avenida Brasil, próximo à entrada do Bairro Santa Terezinha. Nem a chuva diminuiu a animação dos torcedores.