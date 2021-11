Mais um empate aguado

Numa partida que ficou interrompida por 39 minutos, a Raposa decepcionou de novo: empatou pela 16ª vez em 33 confrontos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







O Cruzeiro deixou o Independência sob vaias da própria torcida, que protestou também contra o presidente Sérgio Santos Rodrigues depois do empate por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, na noite de ontem, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato. O resultado deixa a equipe celeste em situação cada vez mais complicada, vendo a ameaça de queda para a Terceira Divisão crescer a cada mau resultado – já são quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas. Com 40 pontos (14º lugar), a Raposa pode perder uma posição e ainda ver rivais da parte de baixo se aproximarem.





O próximo compromisso será contra um concorrente direto à permanência na Segunda Divisão, o Londrina, adversário de sexta-feira, às 21h30, no interior paranaense. Para essa partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu o zagueiro Leo Santos, que foi titular no lugar de Ramon, mas está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Depois, fará dois duelos com outras equipes que também estão na zona de rebaixamento, Brusque, em casa, e Vitória, fora, jogos considerados decisivos.





“Minha expectativa era brigar na parte de cima, mas os jogos em que precisávamos fazer nossa parte, não fizemos. Mas não acredito que vamos ser ameaçados. Temos cinco partidas para somar quatro ou cinco pontos. Agora, é encarar o Londrina lá. Vencemos o Coritiba fora e podemos fazer o mesmo na sexta-feira. Já conquistamos pontos importantes e vamos tentar de novo”, declarou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que espera definir a situação o mais rápido possível para pensar em 2022.





Ontem, o time mais uma vez teve muitas dificuldades, principalmente em função do gramado encharcado. Tanto que, sob temporal, o jogo começou com várias poças d'água e os visitantes quase conseguiram abrir o marcador aos 10min. Isso só não ocorreu porque Fábio pegou chute de Clayton da entrada da área.





Vendo que o campo não tinha condição para receber um jogo de futebol, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) decidiu paralisar a disputa aos 11min. Depois de 39 minutos sem a bola rolar e com a chuva bem mais fraca, o jogo recomeçou com gols.





Aos 27min, Alesson caiu na área depois de disputa de bola na qual ele tentou a bicicleta. Ao consultar o VAR, o árbitro confirmou a penalidade máxima. Clayton bateu com categoria e colocou os goianos em vantagem.





Aos 32min, o Cruzeiro teve chance em escanteio da direita, mas Felipe Augusto não alcançou na pequena área. Já quatro minutos à frente, Welligton Nem recebeu na área, cortou para bater, mas foi derrubado por Rafael Donato. Giovanni cobrou o pênalti deslocando o goleiro e deixou tudo igual.





ETAPA FINAL

Aos 3min do segundo tempo, Alesson tentou da entrada da área e Fábio acompanhou com atenção a bola sair pela linha de fundo. O time celeste deu o troco nove minutos depois, quando Wellington Nem recebeu na direita e, mesmo sem ângulo, chutou forte, para defesa de Georgemy. Aos 20min, Giovanni arriscou de fora, por cima, com Wellington Nem fazendo o mesmo, mas de dentro da área.





Aos 32min, num escanteio na esquerda, a zaga não cortou, mas, para sorte da Raposa, Rafael Donato furou dentro da pequena área. Num lance posterior, o defensor conseguiu o cabeceio na área e Fábio, em dois tempos, fez a defesa.





Quem também teve de trabalhar foi Georgemy, em chute de fora de Giovanni que ele rebateu aos 38min. Já no minuto seguinte, Willian Formiga cruzou e Rafael Silva cabeceou mal.





No empate morno, Luxemburgo avalia que a equipe foi ao menos melhor do que na derrota para o Remo. “O Vila Nova-GO tem bola parada muito forte e joga em ligação direta. E nós perdemos a segunda bola muitas vezes, isso prejudica começar as jogadas. Mas suportamos bem. A gente queria ganhar, mas a equipe do Vila é melhor que a do Remo, por exemplo. Contra o Remo, sim, tivemos atuação pífia. Agora, não”, argumentou o treinador celeste.





Ele reclamou de a arbitragem não ter impedido a cera do adversário. “Cada um faz o que acha que tem de fazer, cabe ao árbitro coibir a cera. Falei para o árbitro antes do jogo que todos estão vindo aqui e segurando o jogo, goleiro caindo, jogador pedindo atendimento. E, para completar, a condição do gramado dificultou.”





FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova-GO

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Flávio 42 do 2º), Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano (Norberto 25 do 2º), Lucas Ventura e Giovanni (Marcinho 42 do 2º); Wellington Nem (Keké 42 do 2º), Thiago e Bruno José (Marcelo Moreno 13 do 2º)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Vila Nova-GO: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Pedro Bambu (Tiago Real 45 do 2º), Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares (Kelvin 37 do 2º), Clayton (Rafael Silva 31 do 2º) e Alesson

Técnico: Higo Magalhães

33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gols: Clayton 30 e Giovanni 37 do 1º

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Márcio Gleidon Correia Dias e Hélcio Araújo Neves (PA)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Cartão amarelo: Willian Formiga, Leo Santos (*), Diego Tavares, Adriano,

Próximos jogos do Cruzeiro: Londrina (F), Brusque (C) e Vitória (F)