Galo defende série invicta e folga na liderança contra Atlético-GO

O atacante Hulk desfalcou o time na vitória sobre o Santos devido a um edema na coxa esquerda, mas treinou e jogará em Goiânia (foto: Pedro Souza/Atlético)







Invicto há 18 partidas no Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta dar mais um passo rumo ao sonhado título. Hoje, o Galo desafia o Atlético-GO, às 18h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 27ª rodada. Para continuar a boa vantagem na liderança da Série A, a equipe do técnico Cuca conta com o retorno de importantes titulares.





O Atlético lidera o Brasileiro com 56 pontos, 11 a mais que o Flamengo, segundo colocado, com dois jogos a menos. Embalado com duas vitórias seguidas – sobre Ceará e Santos, ambas por 3 a 1, no Mineirão –, o Alvinegro não perde na competição desde 27 de julho. Na ocasião, foi batido pelo Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela sétima rodada. No período de invencibilidade, o time mineiro triunfou 14 vezes e teve quatro empates.





Para o confronto com o 'xará', o Atlético ganha os reforços de três titulares absolutos: do zagueiro Junior Alonso e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estavam com Paraguai e Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo, além do atacante Hulk. Na vitória sobre o Santos, o camisa 7 desfalcou o time devido a um edema na coxa esquerda. No entanto, o paraibano, principal destaque do Galo na temporada, participou do último treino e foi relacionado por Cuca para o jogo em Goiânia.





Em contrapartida, o atacante Diego Costa será desfalque por conta de fadiga muscular. Outras baixas no setor ofensivo são Jefferson Savarino, com lesão na virilha, e Eduardo Vargas, em recuperação de entorse no tornozelo. O lateral-direito Mariano, também em fase de reabilitação física, segue fora. Dono da lateral esquerda na ausência de Arana, Dodô está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.





O adversário

No meio da tabela

O Atlético-GO ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, e luta por vaga na Libertadores ou Sul-Americana. O Dragão tenta voltar a vencer na Série A após derrota para o Athletico-PR e empate com o Fluminense. No confronto com o Galo, os goianos estarão desfalcados do volante Matheus Barbosa, ex-Cruzeiro, por lesão. Janderson e Ronald disputam uma vaga no ataque da equipe do técnico Eduardo Souza.





FICHA DO JOGO

Atlético-GO x Atlético

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald)

Técnico: Eduardo Souza

ATLÉTICO: Everson, Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk

Técnico: Cuca

26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Horário: às 18h15

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima SP)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)





ENQUANTO ISSO ...

...Atlético inicia vendas de ingressos da Copa do Brasil

O Atlético começou a vender ontem as entradas para o jogo de quarta-feira (20), às 21h30, contra o Fortaleza, no Mineirão. O confronto tem clima de decisão, pois é válido pela semifinal da Copa do Brasil. Os preços dos ingressos variam entre R$ 105 (setor laranja superior para sócios Galo Na Veia Preto e Forte e Vingador) e R$ 500 (setor roxo superior, inteira) e R$ 500 (setor roxo superior, inteira). O clube poderá usar 40% da capacidade do estádio. Pelo novo protocolo estadual, não haverá a obrigação da realização de teste da COVID-19 para as pessoas que já estão totalmente imunizadas, apenas a apresentação do comprovante de vacinação.