Com foco na vitória

O Atlético faz hoje, contra o Ceará, às 16h30, no Mineirão, o primeiro de dois jogos seguidos em casa pelo Campeonato Brasileiro. A intenção é somar mais seis pontos e, dependendo dos resultados dos concorrentes, ampliar a vantagem na liderança da competição. Depois dos cearenses, receberá o Santos, quarta-feira, às 19h, também no Gigante da Pampulha.





“A gente sabe do trabalho que estamos fazendo até este momento. Sabemos também que não tem nada definido, o Brasileiro é muito disputado, costuma ter muitas reviravoltas. Então, estamos olhando jogo a jogo, tratando cada partida como uma decisão, pois é assim mesmo, só jogo decisivo. Se fizermos seis pontos nas duas próximas rodadas podemos ampliar a vantagem e começar uma contagem regressiva para o quanto antes conquistarmos o título”, argumenta o atacante Eduardo Sasha, autor do gol de empate no 2 a 2 com a Chapecoense, quarta-feira, no Oeste catarinense, ajudando a garantir ponto precioso para o Galo.

Jogadores finalizaram a preparação ontem e prometem concentração hoje para fazer o time se impor (foto: Pedro Souza/Atlético)

A atuação na última partida, aliás, foi mais motivo de preocupação do que o próprio resultado. Mesmo saindo na frente, o Galo viu o adversário dominar as ações em muitos momentos, tomou a virada e só chegou ao empate aos 37min da etapa final. Segundo Sasha, a lição foi bem assimilada e o time alvinegro está pronto para voltar a ser o time que se impõe o tempo todo, ainda mais dentro de casa.





O Atlético é não só o melhor time do Brasileiro’2021, mas também o melhor mandante, com 83,33% de aproveitamento, fruto de oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, logo na estreia, para o Fortaleza. Apesar de todo o favoritismo, a promessa é de que não haverá relaxamento hoje, mesmo sem jogadores convocados para seleções e também alguns contundidos. Savarino deve ficar fora mais uma vez para melhorar o condicionamento físico. Quem volta com certeza é o armador Zaracho, livre de suspensão. Já o atacante Diego Costa, recuperado de problema muscular, deve começar no banco de reservas, sendo usado pelo técnico Cuca em caso de necessidade.





O ADVERSÁRIO





Com uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, o Ceará vem a Belo Horizonte buscando, no mínimo, um ponto para seguir longe da zona de rebaixamento e sonhando com arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time do técnico Tiago Nunes terá de superar as ausências do goleiro Richard, que sofreu lesão na coxa, e do volante Marlon, que cumpre suspensão. No gol, entra um velho conhecido da torcida mineira, João Ricardo, ex-América. O Vovô conta com outro ex-americano, o zagueiro Messias.