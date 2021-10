Atlético fecha rodada com 10 pontos de vantagem

Galo contou com bons resultados na rodada do Brasileirão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Além de vencer um complicado duelo contra o Internacional no Mineirão, o Atlético teve mais motivos para comemorar na rodada. Dos três principais rivais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, apenas o Flamengo venceu neste fim de semana. O Palmeiras empatou, enquanto o Fortaleza foi derrotado.



Agora, o Atlético tem 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. O Galo tem 49 pontos, enquanto o time paulista soma 39. O Flamengo ultrapassou o Fortaleza e assumiu a terceira posição, com 38. O time carioca tem dois jogos a menos que o Alvinegro e pode diminuir mais a diferença.

Com a convocação do lateral-esquerdo Guilherme Arana para a Seleção Brasileira, Dodô ganhará novas chances na equipe titular do Atlético. O jogador será utilizado por Cuca nos próximos três jogos da equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro (Chapecoense, Ceará e Santos).





Dodô foi titular pela última vez na vitória do Atlético sobre o Juventude, por 2 a 1, pela 15ª rodada do Brasileiro. De lá para cá, o Galo entrou em campo 13 vezes, mas o lateral só foi acionado uma vez, no segundo tempo da goleada por 3 a 0 sobre o Sport.





No período em que apenas figurou no banco, Dodô ficou mais de um mês sem atuar. O jogo contra o Juventude foi em 8 de agosto, enquanto a partida contra o Sport aconteceu em 18 de setembro.





Dodô soma 26 jogos com a camisa do Atlético, sendo 19 como titular. Além de Arana, o Atlético tem outros cinco desfalques confirmados: Junior Alonso e Alan Franco, ambos a serviço de suas respectivas seleções; Diego Costa e Eduardo Vargas, lesionados; e Matías Zaracho, suspenso.





O número pode aumentar ainda mais. Mariano deixou o jogo contra o Internacional com dores na virilha e deve ser examinado para saber se tem condições de enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, às 19h, na Arena Condá.