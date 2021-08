Atlético encara Flu para estabelecer recorde e disparar no topo da Série A

Zaracho e Dylan em clima descontraído no treino do Atlético, em alta na temporada (foto: Pedro Souza/Atlético) Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Atlético inicia, em alta, a semana de duelos contra o Fluminense. Nesta segunda-feira, o Galo visita o Tricolor em São Januário, às 20h, pela 17ª rodada da Série A, com a possibilidade de disparar na ponta da tabela. Três dias depois, o confronto entre alvinegros e tricolores é pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Nilton Santos, também no Rio de Janeiro.









Em caso de resultado positivo em São Januário, o Galo faz história como o novo recordista isolado de vitórias seguidas na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro - é disputado desde 2003 neste formato. Com nove triunfos consecutivos nesta edição da competição, o Galo divide o posto com o Internacional, que atingiu a marca em 2020.





"Fazer história. Como todo mundo fala, fazer história com o Galo é o mais importante. Dar alegria à massa atleticana, que tanto precisa. E também por nós, por nosso time, pelo nível que o time tem agora. Esperamos que, se Deus quiser, as coisas melhorem ainda mais lá na frente", destacou o atacante venezuelano Jefferson Savarino.





Para a partida no Rio, o técnico Cuca tem duas baixas: o volante Jair e o lateral-direito Mariano, ambos com lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Eles se machucaram na partida que garantiu a classificação atleticana às semifinais da Copa Libertadores da América, com vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, na quarta-feira passada, no Mineirão. Os prováveis substitutos são Tchê Tchê e Guga.

Adversário em crise





O Fluminense não vence há quatro partidas, tenta se distanciar da zona do rebaixamento na Série A e vem de eliminação para o Barcelona-EQU nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O resultado custou o emprego do técnico Roger Machado.





O Fluminense ocupa a 15ª colocação, com 17 pontos, apenas um à frente do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento. Paulo Henrique Ganso é baixa para o jogo contra o Galo. O meia sofreu uma fratura no braço direito e vai passar por cirurgia. O também meia Yago teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mas não deve ser desfalque.





Fluminense x Atlético





Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Marcão.





Atlético: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino (Vargas) e Hulk.





Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 23/8/2021 (segunda-feira), às 20h

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)





Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)