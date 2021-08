Tóquio 2020: Vôlei pra Minas chamar de 'seu'

Reação diante do Comitê Olímpico Russo confirmou a força do grupo, com entradas de reservas que fizeram a diferença (foto: PEDRO PARDO/AFP)





óquio – A tradição mineira no vôlei feminino é defendida nos Jogos Olímpicos de Tóquio por uma equipe profundamente ligada a Minas Gerais. Das 12 atletas que integram o elenco no Japão, dez têm algum tipo de relação com o estado – ou no nascimento ou com passagens por Minas Tênis Clube e Praia Clube. Agora, esse grupo mira a tão sonhada decisão. Para isso, precisa derrotar a Coreia do Sul na semifinal, marcada para hoje, às 9h.





São três mineiras no time titular: a ponta Gabi Guimarães, a central Carol e a líbero Camila Brait. As duas primeiras nasceram na capital, Belo Horizonte, enquanto a terceira é de Frutal, no Triângulo. O trio foi fundamental na tensa vitória brasileira ontem sobre o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1, na Ariake Arena.





Na defesa, Brait foi consistente como sempre. Carol fez dez pontos e contribuiu de maneira decisiva no bloqueio. Já Gabi foi a maior pontuadora do time no jogo, com 18 pontos. "Estou muito feliz pelo que a gente vem fazendo. Está muito nítido para o mundo inteiro que o que tem feito a diferença para o Brasil é o time e acreditar o tempo inteiro. Sabíamos que não éramos as grandes favoritas, mas que juntas podíamos fazer coisas incríveis. E é o que estamos fazendo”, comemorou a ponteira após a virada sobre as russas.





Apenas Ana Cristina, a caçula do grupo (17 anos), e a levantadora Roberta não têm ligação com o vôlei de Minas Gerais. Outras sete atletas do grupo defendem atualmente ou já passaram por clubes mineiros. No banco de reservas, o auxiliar Paulo Coco, muito ativo durante as partidas, é o treinador do Praia.





Em quadra, uma das atletas que atuam em solo mineiro foi a grande personagem da vitória brasileira após um início apático e com dificuldades na recepção. O começo adverso e o clima “hostil” – com muita gritaria e festa das russas, que simulavam a torcida – pareciam projetar o pior para a Seleção Brasileira. Foi quando entrou Macris, do Minas.





FUNDAMENTAL Titular do time, a levantadora iniciou o confronto como reserva e já havia ficado fora das duas partidas anteriores por causa de uma lesão no tornozelo direito – a primeira dessa gravidade na carreira da jogadora de 32 anos, justamente nos Jogos Olímpicos. Nos dias que antecederam as quartas de final, Macris fez fisioterapia até a madrugada para retornar. E foi fundamental na virada.