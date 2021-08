Mesmo com bom jogo, Coelho fica no empate em Goiânia

O América abriu o placar diante do Atlético-GO, mas não segurou a vitória e permanece no Z-4

O América desperdiçou várias oportunidades diante do Atlético-GO e não passou de um empate por 1 a 1, ontem à noite, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter feito bom jogo, o Coelho não alcançou o resultado que lhe interessava e permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos.





Na tentativa de garantir os três pontos, o técnico Vagner Mancini abriu mão do esquema com três zagueiros utilizado contra o Grêmio e colocou o time no 4-3-3 para encarar o Dragão. Na lateral direita, o recém-contratado Patric, ex-Atlético e Sport, estreou. No meio-campo, o treinador trocou Juninho por Ramon e também optou por Alê. No ataque, confirmou o sétimo jogo de Ademir, que ficará no Lanna Drumond até o fim da temporada.





Em meio à provável transferência para o Atlético em 2022, Ademir demonstrou estar concentrado em tirar o Coelho do Z-4. Logo aos 12min, o camisa 10 bateu de chapa com o pé direito, após grande jogada de Fabrício Daniel pela ponta esquerda, e abriu o placar em Goiânia: 1 a 0. O alviverde quase fez o segundo aos 14, quando Ademir cruzou para a grande área, e Felipe Azevedo cabeceou no travessão.





A reação do Atlético-GO foi relativamente rápida. Aos 19min, André Luís recebeu inversão de bola de Natanael e tocou na linha de fundo em direção a Gabriel Baralhas, que, em velocidade, resolveu experimentar o chute. Mesmo sem ângulo, ele finalizou com muita força e precisão, sem chances para Matheus Cavichioli: 1 a 1.





No restante da etapa inicial, o Dragão intensificou o controle da posse de bola, mas sem ser agressivo no ataque, enquanto o Coelho tentou explorar os contragolpes com Ademir.





Impedimento

No segundo tempo, o Atlético-GO fez o gol da virada aos 5min, após assistência de Zé Roberto e chute rasteiro de André Luis. Só que o responsável pelo VAR, José Cláudio Rocha Filho, atestou impedimento no lance e avisou ao árbitro Douglas Marques das Flores. Já aos 14, o time goiano desperdiçou uma oportunidade incrível – Dudu fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro, e Janderson, livre de marcação, isolou a bola.





A partir dos 20min, o América criou grandes chances, mas não as converteu na tão sonhada vitória para fugir da zona de descenso. Aos 44, Kozlinski brilhou ao defender chute rasteiro de Geovane. Aos 47, Rodolfo escapou pela esquerda e tocou para Marcelo Toscano, que pegou mal na bola e mandou por cima. No minuto seguinte, aos 48, Kozlinski voltou a aparecer, desta vez para abafar chute de Patric. No lance anterior, Chrigor havia cabeceado a bola no travessão.