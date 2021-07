Bem mais que uma derrota

Maria Portela lutou com a russa Madina Taimazova, teve ignorado possível wazari e perdeu por falta de combatividade (foto: Jack GUEZ/AFP)







Tóquio – O templo sagrado do judô japonês se propõe a ser uma perfeita simbiose das tradições seculares da modalidade e do avanço tecnológico pela justiça desportiva. No Nippon Budokan, o soar do gongo – substituído por um botão na mesa do DJ – desencadeou duas reações dos perdedores que se repetiram ao longo das finais de ontem. Primeiro, o apelo ao VAR como forma de postergar ou evitar uma derrota. Em seguida, o choro instantâneo de quem deixou escorrer pelas mãos o sonho do ouro olímpico. Foi o que ocorreu com Maria Portela.





A gaúcha de 33 anos chegou ao Japão como forte candidata ao pódio na categoria até 70kg, mas, aos prantos, se despediu do lendário tatame nipônico na segunda luta. Na estreia, passou sem dificuldades por Nigara Shaheen, afegã radicada na Rússia que competiu pelo time de refugiados. As oitavas de final reservavam uma adversária de alto nível: a russa Madina Taimazova.





A luta foi tensa desde o início e subiu de temperatura com o início do golden score após o empate no tempo regulamentar. Durante a morte súbita, Portela conseguiu derrubar Madina, mas o árbitro Everardo Garcia não assinalou o wazari, decisão polêmica muito questionada por nomes históricos do judô brasileiro. Quando o confronto se aproximava do 15º minuto – duração recorde até então nos Jogos de Tóquio –, a brasileira foi considerada perdedora por falta de combatividade.





Foi o sinal para que as lágrimas começassem a escorrer. “Eu estou muito triste por não ter conseguido seguir na competição, mas agradeço a Deus por ter chegado até aqui e a todos aqueles que estiveram comigo nessa preparação para que eu chegasse aqui da melhor forma possível”, lamentou a judoca após o combate.





A emoção de Maria Portela comoveu torcedores e ex-judocas. “Uma vida dedicada ao sonho olímpico, e o árbitro após 10 minutos de Golden score definir a luta dessa forma. Deixa os atletas decidirem. Sem contar o wazari que foi nítido antes. Força, Maria Portela, você é nossa vencedora”, declarou Luciano Correa, campeão mundial em 2007.





“Nunca gostei de falar da arbitragem, mas meu Deus, o que foi essa luta? Wazari não marcado e uma punição muito injusta!”, lamentou João Derly, duas vezes campeão do mundo. “Esse árbitro já acabou com o meu sonho nos jogos Pan-Americanos de Toronto trocando o shido faltando segundos para acabar a luta. Agora, fazer uma coisa dessa, acabar com o sonho de um atleta”, desabafou Alex Pombo.





SEM RECURSO

Por mais polêmica que seja a decisão da arbitragem, não é possível contestá-la. À reportagem, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) confirmaram a impossibilidade de pedido de revisão. "Foi uma decisão bem polêmica, mas, pessoalmente, penso que poderia ter marcado (o wazari que daria a vitória a Portela)", comentou o chefe nacional da modalidade em Tóquio, Ney Wilson, em contato com o Estado de Minas e o Superesportes.





A gaúcha de 33 anos preferiu não culpar a arbitragem. “O árbitro, se a gente não define, ele tem que definir. E quem tiver um pouco mais de iniciativa vai levar. Não foi culpa dele. Eu tinha de ter sido mais agressiva, imposto mais o ritmo, por mais que não fosse efetiva, que foi o que ela fez e acabou levando”, disse.





Portela começou a chorar assim que a oponente foi declarada vencedora. Depois de deixar o tatame, enxugou as lágrimas e já mirou a disputa por equipes. “Agora, quero ajudar a equipe para chegar no pódio. Sei que meu ponto é muito importante e o foco é esse, contribuir para que possamos evoluir na competição porque somos um time muito forte”.





