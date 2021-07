Vagner Mancini dará oportunidade aos jovens jogadores da base do América

Vagner Mancini afirma não ter receio em escalar os garotos, mas pretende dar espaço a eles gradativamente (foto: Mourão Panda/América/Divulgação)

Depois de obter sucesso na última temporada com grande parte de atletas mais experientes e vindos de outros clubes, o América vai impulsionar o surgimento de novos jogadores da base. A intenção do técnico Vagner Mancini é gradativamente dar espaço às joias do clube nas partidas do Campeonato Brasileiro, com o intuito de buscar novas características ausentes no grupo.

Na derrota para o Atlético por 1 a 0, no Independência, o treinador optou por dar espaço ao zagueiro Zé Vitor, de 20 anos, que fez sua primeira partida no time principal. Além dele, o atacante Carlos Alberto desbancou seus concorrentes e mais uma vez foi escolhido. Ele já havia balançado as redes contra o Santos e chegou ao 11º jogo como profissional. O armador Gustavo, que já havia começado diante do Flamengo, no Maracanã, também está no radar do treinador.





Apesar de a equipe estar pressionada por se manter perto da zona de rebaixamento, Mancini sabe que será interessante dar chance à base: “Nunca tive receio de lançar jovens. Nós percebemos logo quem nasceu para jogar futebol. É lógico que tem uma maturidade a ser desenvolvida. O Zé Vitor deixou a partida contra o Atlético porque sentiu cansaço, enquanto o Carlos foi até o fim. É importante que eles estejam fazendo parte para que possamos ter variedade de jogo e estratégia, movimentações.





Na visão do treinador, todos os atletas serão importantes até o fim do ano: “Temos outros atletas também. O elenco vai ser usado ao longo de toda a temporada, porque ela é sacrificante. Os garotos vão ter a oportunidade deles. Não quer dizer que serão titulares, mas certamente vão nos ajudar. Teremos outros que podem entrar e estão mostrando nos treinos. Tenho pouco tempo de América, mas agora teremos semanas cheias para observar os jogadores. O fundamental é mostrar para eles que não tenho medo de colocá-los”.





Alguns dos jovens que treinam diariamente no CT Lanna Drummond são os laterais Vitor Hugo, Einstein e Carlos Junio, os zagueiros Rodolfo Moisés e Heitor e o armador Lohan. Até a partida contra o Sport, na próxima segunda-feira (19/7), no Independência, Mancini promete avaliá-los, podendo observá-los nas partidas.





No estaleiro

O atacante Ribamar será reavaliado pelos médicos no decorrer da semana, mas dificilmente terá condições de encarar o Sport. Ele deixou o jogo contra o Atlético chorando depois de sentir dor na coxa esquerda. O camisa 9 vinha de cinco jogos como titular e marcou duas vezes no Brasileiro.