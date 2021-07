América projeta um 'jogo de xadrez' em duelo tático

Para Mancini, confronto será de alta competitividade: %u201CA gente tem de estudar bem o adversário, montar uma boa estratégia%u201D (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)



Com o desafio de se recuperar após a derrota por 4 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, o América projeta uma guerra tática, amanhã, diante do Atlético. A partida será às 19h, no Independência. O técnico Vágner Mancini elogiou o comandante do rival, Cuca, e previu um confronto de alta competitividade. O alviverde ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. O Atlético é o quarto colocado, com 19.



LEIA MAIS 07:26 - 07/07/2021 América visita o Fortaleza por terceira vitória consecutiva na Série A

04:00 - 07/07/2021 América: Para manter o embalo

07:20 - 05/07/2021 Vagner Mancini repete escalação e revela se definiu time titular no América



Com o desafio de se recuperar após a derrota por 4 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, o América projeta uma guerra tática, amanhã, diante do Atlético. A partida será às 19h, no Independência. O técnico Vágner Mancini elogiou o comandante do rival, Cuca, e previu um confronto de alta competitividade. O alviverde ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. O Atlético é o quarto colocado, com 19.

"O duelo tático vai acontecer. O jogo, certamente, vai ser um jogo de xadrez, onde quem mexer uma peça antes da outra vai ter algum tipo de consequência. O Cuca é um excelente estrategista – eu o acompanhei no São Paulo. Eu espero, realmente, um time forte. Um jogo muito competitivo de ambas as partes. São dois times que têm muita força de transição. Então, por isso, a gente tem de estudar bem o adversário, montar uma boa estratégia. Com certeza, vai ser um grande jogo", aposta.





Mancini e Cuca trabalharam juntos no São Paulo em 2019. O primeiro atuou nove meses como coordenador técnico, enquanto o segundo dirigiu a equipe durante sete meses. Eles deixaram o clube no mesmo dia, em 26 de setembro daquele ano.





MUDANÇAS? Mesmo com a dura derrota para o Fortaleza, o técnico do Coelho não garantiu que promoverá mudanças na equipe titular. "Difícil a gente falar isso neste momento, agora. Eu tenho de parar, analisar o time do Atlético também. Analisar aquilo que nós fizemos de errado, tentar corrigir até sábado. O nosso elenco não é um elenco tão grande assim, onde a gente pode, porventura, abrir mão de uma peça ou de outra, ainda mais num jogo tão decisivo como é contra o Atlético", declarou, ainda na capital cearense.





Na visão dele, é importante recuperar o ânimo dos jogadores e tentar entender quais as falhas cometidas pelo time diante do Fortaleza. "É ter calma, entender, corrigir o mais rapidamente os erros, porque nós não podemos ter um tempo distinto do outro e um jogo tão distinto do outro também. Temos de recuperar a autoestima desse grupo, porque sábado nós temos um clássico e passa a ser um jogo muito importante em função de tudo aquilo que está acontecendo", analisou Mancini.