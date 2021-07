Nathan Silva reestreia pelo Atlético, joga bem e ganha elogios de Cuca

Nathan Silva reestreou pelo Galo após mais de quatro anos (foto: Pedro Souza/Atlético) poderoso ataque do Flamengo, o defensor teve boa atuação e se destacou no triunfo do Galo por 2 a 1, no Mineirão. Depois de mais de quatros, o zagueiro Nathan Silva voltou a jogar pelo Atlético. E a reestreia foi como titular num duelo de favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Diante doataque do Flamengo, o defensor teve boa atuação e se destacou no triunfo do Galo por 2 a 1, no Mineirão.





Após o jogo, Cuca fez questão de elogiar a partida feita por Nathan. O treinador explicou que escalou o defensor por causa de sua velocidade e versatilidade em campo.

"Quando a gente viu o potencial dele, entendemos que casava com esse jogo, por ser um jogador de velocidade, que sabe fazer o volante, porque já jogou assim. Ele fez uma partida muito boa, assim como toda a equipe", disse.

Nathan apareceu pela primeira vez no time principal do Atlético em 2017. O jogador disputou os dois jogos da Florida Cup daquele ano e também participou da derrota para a Caldense, pelo Campeonato Mineiro.

Depois, Nathan voltou para o Sub-20 do Galo e foi promovido ao time profissional apenas em 2018. No entanto, ele ficou pouco tempo. O zagueiro acabou emprestado a Ponte Preta, Atlético-GO (duas vezes) e Coritiba, até voltar ao alvinegro a pedido do técnico Cuca.

"O Nathan chegou há menos de uma semana. Eu tinha avaliado ele ano passado, no Coritiba, antes também, na Ponte Preta. Peguei informações com outros treinadores dele. No Atlético-GO, ele era titular da melhor defesa do campeonato, até o jogo contra a gente, quando ele não jogou. Ele já tinha feito gol também. Quando eu soube que ele era nosso, conversamos com o Rodrigo e pedimos o retorno dele. Agradecemos ao Adson, presidente do Atlético-GO, que entendeu nossa necessidade, porque estávamos negociando o Gabriel", finalizou.